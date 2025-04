Retroscena interessanti e sorprendenti su Il Volo, infatti il trio di cantanti non andrebbe sempre d’accordo. Proprio gli artisti hanno voluto rompere il silenzio sul loro rapporto, che non è assolutamente facile. E sono stati spiegati i motivi che provocherebbero delle liti tra i due tenori e il baritono.

Infatti Il Volo, stando a quanto dichiarato da loro nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, sarebbero protagonisti anche di liti analizzando le loro affermazioni. Il primo a parlare del legame è stato Ignazio Boschetto, che ha confermato la presenza di pareri che non sempre convergono tra di loro.

Il Volo, liti nel trio? Il retroscena sui cantanti

Boschetto ha infatti affermato a proposito delle discussioni ne Il Volo: “Avere pareri discordanti è la nostra forza. Non siamo un gruppo, ma tre persone, con la loro individualità, che si trovano a lavorare insieme. Se non siamo sempre d’accordo tra noi va benissimo anche perché il dubbio mi fa sentire vivo. La vita non è bianco o nero: è fatta di sfumature, di colori, di diversità”.

Piero Barone ha invece aggiunto: “Potevi dirlo con meno parole: sarebbe stato più onesto se avessi detto semplicemente: ‘io non sono mai d’accordo con voi'”. E a quel punto è intervenuto pure Gianluca Ginoble: “Discutiamo veramente di tutto, ma sono discussioni costruttive che non rinunciano mai all’autocritica. Siamo i più severi giudici di noi stessi”.

La chiosa finale è arrivata da Boschetto, che ha sottolineato la loro diversità: “Siamo tre persone estremamente diverse che riescono a stare insieme per 15 anni e uniti riescono a ottenere il successo mantenendo, almeno in parte, l’ingenuità degli inizi. Se non temessi la blasfemia, direi che si è trattato di un mezzo miracolo”.