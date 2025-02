Fedez, arriva l’annuncio più atteso per i fan. Al Festival di Sanremo sull’ex marito di Chiara Ferragni c’era tantissima curiosità. Ovviamente non solo per la sua performance, ma anche – e forse soprattutto – per il gossip degli ultimi tempi e le recenti notizie sulle sue condizioni psico-fisiche. Addirittura Fabrizio Corona aveva parlato di un tentato suicidio poco prima della manifestazione canora italiana per eccellenza.

Anche le voci sulla canzone “Bella stronza“, cantata in coppia con Marco Masini, avevano alimentato l’hype su Fedez. C’è stato chi ha pensato che quel testo fosse dedicato a Chiara Ferragni, o magari alla presunta amante Angelica Montini. Poi, giusto qualche ora fa, Fedez ha perso le staffe con un ragazzo che ha insultato l’ex moglie dicendo: “Chiara Ferragni me la dà”. Ma proprio adesso arriva un annuncio importante da parte del rapper.

L’annuncio di Fedez sui social: torna in concerto dopo 6 anni

Con un post sui social Fedez ha rivelato che presto tornerà in concerto. Lo farà nella ‘sua’ casa, l’Unipol Forum Assago di Milano. L’evento si terrà il 19 settembre 2025: “È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto”.

“Poi, qualcosa ha cambiato il passo – ha scritto Fedez – Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi”.

“È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa – fa sapere Fedez, per la gioia dei suoi numerosi fan – Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio”. I biglietti del concerto saranno disponibili a partire dalle 14:00 di domani, martedì 18 febbraio.

Ospite a Domenica In Fedez ha spiegato come è nato il suo brano, Battito: “Fa parte di un’esperienza personale. Dopo il tumore ho iniziato l’assunzione di antidepressivi, sono finito in mani sbagliate e ho finito per prendere 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno causato problemi. Può capitare di finire in mani sbagliate, questo non vuol dire che non bisogna cercare aiuto. La forza interiore bisogna trovarla, ma bisogna chiedere aiuto, tutto parte da lì”.

