“Scusatemi ma lo dovete sapere”. Fedez rompe il silenzio dopo il quarto posto al Festival di Sanremo con Battito. Il rapper ha conquistato il pubblico con un brano intenso e un’interpretazione da brividi, resa ancora più carismatica dalle particolari lenti nere che ha indossato sul palco.

Visibilmente provato, Fedez è tornato all’Ariston per la prima volta dopo la separazione da Chiara Ferragni. Un ritorno carico di emozioni, considerando che, nell’edizione in cui lei era co-conduttrice, lui l’aveva accompagnata. Anche ieri sera l’emozione era palpabile quando è stato annunciato tra i cinque finalisti, insieme a Lucio Corsi, Brunori Sas, Simone Cristicchi e Olly. I bookmaker lo davano tra i possibili vincitori, ma il podio gli è sfuggito.

Leggi anche: “Ma non può essere vero”. Sanremo 2025, è successo proprio stamattina: Carlo Conti lo ha appena scoperto





“È arrivato il momento”. Sanremo 2025, Fedez: a cuore aperto dopo la finale. “Scusatemi, ma lo dovete sapere”

Prima della finale, aveva già condiviso sui social un messaggio con una foto insieme al suo amato cane, Silvio: “Comunque vada, è stato un viaggio bellissimo”. Quando Carlo Conti ha annunciato il quarto posto, Fedez ha sorriso e ha lasciato il palco, proprio come aveva fatto poco prima Simone Cristicchi. Dietro le quinte, ha preso il cellulare per esprimere i suoi sentimenti ai fan, condividendo un messaggio di gratitudine.

È un “amore” che ti avvolge in un abbraccio e sembra proteggere, ma presto ti rende prigioniero, incapace di sfuggire.



🎤 Fedez

🎧 Battito



L’esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound#Sanremo2025 pic.twitter.com/u74YuMlI9m — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 15, 2025

“Ciao ragazzi. Adesso devo elaborare un po’, ma volevo ringraziarvi. Sono veramente contento, ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale e ora sono felice. Domani vi scrivo due righe. Grazie di cuore. Mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia ho di tornare a fare solo musica.”

Grazie di tutto ❤️ — Fedez (@Fedez) February 16, 2025

CODICE 23

Comunque vada è stato un viaggio bellissimo 👁️ #Sanremo2025 pic.twitter.com/16PAwo0d7e — Fedez (@Fedez) February 15, 2025

I suoi follower non hanno tardato a fargli sentire il loro affetto con messaggi di supporto: “Meritavi il podio! Festival truccato! Ma la tua rivincita l’hai già avuta e continuerai a fare grandi cose.” Oppure: “Hai vinto tutto! Non hai bisogno di Sanremo per dimostrare chi sei. Ora vai avanti e rinasci nella tua vera essenza“. Riprendere in mano la propria vita e riscattarsi non è facile, ma Fedez lo sta facendo. E in tanti lo ammirano per questo.