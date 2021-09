Dieta e tanto allenamento e quest’anno Noemi si è mostrata più in forma che mai. Sono ormai due anni che la cantante ha iniziato un percorso per dimagrire e già lo scorso Sanremo era apparsa sul palco dell’Ariston bellissima e in forma smagliante.

E quest’estate, sfogliando la gallery del suo profilo Instagram, è balzato agli occhi di tutti come la cantante sia in forma smagliante e suo agio con il suo nuovo corpo. Tante le foto in bikini in cui mostra orgogliosa il lavoro fatto di dieta e palestra e in uno scatto posa addirittura in topless, con un solo braccio che le copre il seno, una culotte di pizzo e calze velate nere.

Noemi dimagrita e sexy: topless e slip in pizzo

La cantante romana aveva parlato a Vanity Fair di un cammino alla riscoperta di se stessa, spiegando che a un certo punto della sua vita non si è più sentita a suo agio con il peso e ha deciso di affidarsi a un’esperta per dimagrire e sentirsi meglio con il suo corpo.





“Noemi ha capito che a non funzionare era l’atteggiamento che aveva nei confronti del cibo e che la soluzione non era non mangiare o mangiare meno”, le parole della dietista a Oggi che ci aveva tenuto a precisare che non tutti devono seguire per forza l’esempio della star, ovvero perdere a tutti i costi così tanti chili.

“Noemi ha capito che a non funzionare era l’atteggiamento che aveva nei confronti del cibo e che la soluzione non era non mangiare o mangiare meno. Anche perché è opportuno chiarire che Noemi non era obesa, ma semplicemente si vedeva con qualche chilo di troppo che non la faceva stare bene con se stessa”, aveva aggiunto. Oggi Noemi si sente meglio con la sua nuova forma fisica e anche i suoi fan sono tutti d’accordo: è diventata una vera bomba sexy.