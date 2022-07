“Ferma, dove vai”. Jovanotti, è successo al suo concerto. E poi si scopre chi era quella donna

La moglie di Jovanotti respinta al concerto. Singolare episodio durante l’ultima tappa del “Jova Beach Party” tenutasi a Marina di Ravenna sabato 9 luglio. Francesca Valiani, legata al cantante dal lontano 1994 e sua moglie dal 2008, ha ripreso la curiosa scena proprio poco prima che iniziasse il concerto. La donna segue Jovanotti sul palco, ma ad un certo punto viene bloccata da un uomo della sicurezza che gli impedisce di entrare.

Nel video sentiamo Francesca Valiani dire, senza alcuna irritazione e anzi ridendo: “Ma sono la moglie di Lorenzo”. Qualcuno lì vicino, probabilmente un componente dello staff, conferma: “È la moglie di Lorenzo”. Così l’uomo in pettorina arancione capisce e la fa entrare. Un imprevisto che si risolve in una grande risata da parte di Francesca che, una volta sul palco, confessa: “Perché non mi sono accorta che non avevo il pass…”. Il video è diventato in breve tempo virale.





Jova Beach Party, le polemiche degli ambientalisti

In questi giorni si è molto parlato del tour di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, il famoso “Jova Beach Party”. Gli ambientalisti erano già da giorni sul piede di guerra per le conseguenze legate all’arrivo di così tante persone sulle spiagge d’Italia. Poi, proprio a Marina di Ravenna, per far spazio al concertone è stato tagliato un filare di 65 metri di tamerici. Una contraddizione per un tour che ha tra i proprio obiettivi quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali.

Polemiche a parte in queste ore è stato il video che vede protagonista la moglie di Jovanotti, Francesca Valiani, a catturare l’interesse di tanti utenti del web. Una volta risolto il problema all’ingresso i due si sono abbracciati e baciati dopo che il cantante le aveva dedicato la canzone “Raggio di sole”. Il produttore e grande amico di Jova Claudio Cecchetto ha ripreso la scena in un video e lo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Lorenzo e Francesca sono entrambi originari di Cortona e qualche tempo fa la loro lunga storia d’amore ha vissuto un momento molto delicato. Nel 2002, infatti, lei lo tradì e Jovanotti sull’argomento ha scritto: “Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione. Mi sono messo in discussione guardando finalmente i miei difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io sia Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi perdersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è più forte di tutto”. Per la cronaca solo l’anno scorso la figlia è riuscita a sconfiggere il cancro.

