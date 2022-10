Il cantante Mikaben è morto durante un concerto a Parigi. Michael Benjamin, questo il suo nome all’anagrafe, stava lasciando la scena, quando si è accasciato a terra spaventano i pubblico. Sui social è stato pubblicato un video choc in cui si vede il cantante 41enne anni che si gira per tornare dietro le quinte, ma collassa a terra.

“Èmorto dopo aver subito un attacco sul palco e nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza”, hanno fatto sapere dalla Accor Arena nella zona est della capitale francese, dove il cantante Mikaben si stava esibendo e dove è morto sul colpo. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi arrivato sul palco in pochissimo tempo, il cantante è morto a causa di un arresto cardiaco.

Leggi anche: “Fate presto, vi prego”. Crolla palco durante concerto, decine di feriti: c’è una vittima





Mikaben, il cantante è morto durante il concerto a Parigi (video)

Appresa la notizia, il premier di Haiti Ariel Henry ha voluto ricordare Mikaben con una nota ufficiale: “Sono scioccato dalla morte improvvisa del giovane e talentuoso artista Michael Benjamin ‘Mikaben’. Abbiamo perso una figura importante della musica haitiana. Ci stringiamo tutti intorno alla famiglia in questo momento“.

Il cantante è stato ricordato anche da Wyclef Jean, produttore e membro del trio hip-hop The Fugees. Mikaben era “uno dei giovani artisti più influenti e di ispirazione della nostra generazione”, ha scritto il cantante haitiano dopo la scomparsa del collega. “Questa tragica notizia della scomparsa inaspettata del talentuoso Michaël Benjamin mi ha spezzato il cuore e sono addolorato. Non ho parole, tu Mikaben, sei stato l’orgoglio di un’intera generazione“, ha detto invece il deputato Jean Marc Pierre.

I’m old enough to remember a time when singers didn’t randomly drop dead on stage. 🇫🇷 #Mikaben #carimi pic.twitter.com/WMo0RYatZE — Jennifer Arcuri (@Jennifer_Arcuri) October 16, 2022

Mikaben, all’anagrafe Michael Benjamin, era un cantante haitiano ed era figlio d’arte. Il padre Lionel Benjamin è conosciuto come il “Babbo Natale haitiano” per la sua popolare canzone di Natale, “Abdenwèlm”. L’artista aveva 41 anni e aveva alle spalle una carriera di 20 anni. Era diventato famoso in patria e all’estero nei primi anni 2000 grazie al brano “Ou Pati”.