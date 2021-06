“Me l’ha detto, poi ho chiamato l’ambulanza…”. Michele Merlo, le ultime parole alla fidanzata prima del ricovero

Si parla ancora della morte di Michele Merlo, il cantautore 28enne diventato famoso per aver preso parte della 17esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi scomparso a soli 28 anni dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Una morte che ha sconvolto il mondo della musica e dello spettacolo italiano. La famiglia Merlo vuole fare chiarezza: “L’equipe del dottor Carlo Coniglio e tutto il decimo piano del Maggiore sono stati favolosi. Si sono scusati per il trattamento che ci era stato riservato. Abbiamo già avuto due incontri con il direttore del reparto per fare il punto della situazione. Vogliamo capire se questo si poteva evitare. Perciò chiederemo anche che sia disposta l’autopsia sul corpo di Michele. Poi – conclude Domenico Merlo – potremo pensare al funerale e a dargli l’ultimo saluto”.

A piangere Michele Merlo la fidanzata Luca, che a poche ore dalla scomparsa gli ha dedicato un commovente post sui social. “Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo”.





“Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri – conclude -. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare”.

Dopo il commovente addio sui social Luna, la fidanzata di Michele Merlo, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale di Vicenza svelando le ultime parole che si sono detti prima del malore e del ricovero d’urgenza. “Io e Michele dovevamo incontrarci. Era destino. Mi ha salvata dal male che mi aveva insegnato il mondo, e forse anche io gli ho ricordato cosa significa avere speranza nelle cose belle”.

“C’è un’ultima canzone che non ho sentito. – ha raccontato la fidanzata di Michele Merlo – L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ‘Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più. Forse il testo è nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta“.

“La sera prima del ricovero stavamo guardando un film e lui scherzando mi ha detto ‘Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando’ gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente”, ha concluso Luna ricordando quegli ultimi terribili momenti.