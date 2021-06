Michele Merlo, alias Mike Bird, sta sempre peggio. Le sue condizioni peggiorano di ora in ora. Lo fanno sapere i suoi familiari in una nota pubblica rilasciata dai consulenti della famiglia del cantante, 28 anni, attualmente in coma farmacologico dopo l’operazione subita a causa di una emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante.

“Michele si sentiva male da giorni – raccontano – e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”. Ora Michele Merlo si trova all’ospedale Maggiore di Bologna e la sua vita è attaccata a un filo.

La famiglia tuttavia ci tiene a precisare come siano andate le cose, fugando anche il campo da ipotesi fantasiose circolate nelle scorse ore, secondo cui il malore di Michele Merlo fosse dovuto a una correlazione con il vaccino Covid: “Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. È stato colpito da una severa forma di Leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.





Michele Merlo, parla il padre

Il padre di Michele Merlo, Domenico, ha raccontato della leggerezza con cui i medici del pronto soccorso dell’Ospedale di Vergato hanno accolto il figlio lo scorso mercoledì, quando l’artista si è recato al pronto soccorso per dei dolori ed è stato dimesso in quanto “intasava il pronto soccorso per due placche alla gola”.

Queste le parole dell’uomo: “Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa. E un audio che mio figlio ha mandato alla morosa: ‘Sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola’. Invece lui era stanco”. Ora non ci resta che sperare in una ripresa del giovane cantante.