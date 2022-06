Malore dopo concerto morto il cantante. L’artista è deceduto ieri notte poco dopo essersi esibito in un concerto. Trasferito dal suo hotel all’ospedale, è stato dichiarato morto per arresto cardiaco all’età di 53 anni, provocando una marea di tributi da parte dei fan, che hanno invaso la sua bacheca social con tantissimi messaggi di cordoglio.

Era in città per un concerto di due giorni e durante un’esibizione a Nazrul Mancha ha accusato un malore ma ha continuato a la performance. “È stato portato morto in ospedale intorno alle 22:00”, ha detto lo staff dell’ospedale CMRI. Secondo quanto riportano i media locali, durante l’intervallo del concerto l’artista ha accusato un malore e parlando con il suo staff ha spiegato di non sentirsi bene. Nonostante il malessere il cantante ha proseguito e cantato fino alla fine del concerto.





Malore dopo concerto morto il cantante KK

Dopo l’esibizione il cantante KK, il cui vero nome era Krishnakumar Kunnath, è stato portato in un hotel a cinque stelle e dopo aver accusato un altro malore sul posto è arrivata un’ambulanza per prestare soccorso. Il concerto era stato organizzato per conto del Gurudas College. Il cantante era in città per un evento di due giorni. KK ha anche pubblicato le foto del concerto poche ore prima della sua morte. “Un concerto pulsante stasera a Nazrul Mancha. Collegio Vivekananda!! Vi amo tutti”, aveva scritto l’artista indiano.

Malore dopo concerto morto il cantante KK – L’artista lascia la moglie e due figli. Il ministro per lo sport e gli affari giovanili del Bengala occidentale Arup Biswas, che si è precipitato in ospedale subito dopo la morte di KK, ha detto a IANS che il corpo è stato inviato per l’autopsia. “I suoi familiari sono stati informati. È probabile che raggiungano Calcutta mercoledì mattina presto”, ha detto. Su internet una marea di tributi gli ha reso omaggio, con ricordi di politici, personaggi dello spettacolo, del mondo dell’arte e dei media. L’attore Akshay Kumar ha definito la morte di KK “una grande perdita”. Ha scritto su Twitter: “Estremamente triste e scioccato nell’apprendere della triste scomparsa di KK. Che perdita! Om Shanti”.

#WATCH | Singer KK died hours after a concert in Kolkata on May 31st. The auditorium shares visuals of the event held some hours ago. KK was known for songs like 'Pal' and 'Yaaron'. He was brought dead to the CMRI, the hospital told.



Video source: Najrul Manch FB page pic.twitter.com/YiG64Cs9nP — ANI (@ANI) May 31, 2022

Malore dopo concerto morto il cantante KK – Anche l’attore Swastika Mukherjee ha condogliato la sua morte, “KK è morto. Non riesco a credere a quello che ho appena sentito”. Il cantante Rahul Vaidya si è detto “oltre scioccato” alla notizia della morte di KK. Anche il ministro dell’Interno Amit Shah e Rahul Gandhi hanno condogliato la sua morte. “Krishnakumar Kunnath, affettuosamente conosciuto come KK, è stato uno dei cantanti più versatili dell’industria musicale indiana.

“Se n’è andato dopo una breve malattia”. Lutto nella musica, morto il grande artista