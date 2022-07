“Purtroppo sto male”. Mahmood, problemi di salute e stop ai concerti: le sue condizioni

Brutte notizie per il cantante Mahmood, colpito da alcuni problemi di salute che lo stanno affliggendo e che lo hanno costretto anche a smettere momentaneamente di esibirsi. Infatti, attraverso i social network, ha fatto sapere di non essere in uno stato di forma consono per proseguire la sua attività musicale. E ha spiegato nei minimi dettagli cosa gli sta succedendo. Ovviamente grande tristezza da parte dei suoi fan, che non vedevano l’ora di ascoltarlo dal vivo.

Purtroppo la sua situazione fisica non gli permette di essere presente ad un concerto, in programma nella serata di martedì 26 luglio a Torre del Lago. A proposito dell’artista, nelle scorse settimane si era parlata di una possibile crisi tra lui e Blanco, mai confermata. Pare che prima di esibirsi al concerto di Radio Zeta con Brividi si sarebbero ignorati per tutto il tempo. I due erano nell’area hospitality, dove gli artisti si fermano prima di esibirsi. Il dettaglio però che ha fatto scattare il punto interrogativo è che la coppia non è arrivata insieme.





Per Mahmood problemi di salute: salta un concerto

Dunque, situazione tutt’altro che rosea per il cantante Mahmood, alle prese con problemi di salute inaspettati e che stanno lasciando tutti i suoi ammiratori col fiato sospeso. Certo, lui ha precisato che tra qualche giorno tutto dovrebbe risolversi in maniera definitiva, anche se non sa ancora se potrà recuperare un paio di concerti. Non poteva nemmeno lontanamente immaginare di dover vivere questa condizione personale. Vediamo insieme cosa gli è capitato in questi giorni.

Questo quanto scritto e detto anche a voce, tramite alcune Instagram stories, da Mahmood: “Ciao a tutti ragazzi. Sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo posticipare la data di Torre del Lago del 26 luglio al 7 agosto. Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili. Alcuni di voi lo sanno già, ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali, per la quale dovrò stare a riposo fino al 2 agosto. Spero di rivedervi il più presto possibile!”.

Nel corso della sua carriera artistica, Mahmood ha trionfato due volte al Festival di Sanremo. Il primo successo nel 2019 da solo con la canzone Soldi, mentre nell’ultima kermesse musicale del 2022 ha vinto insieme a Blanco grazie al brano Brividi. Inoltre, ha raggiunto il sesto posto sempre insieme a Blanco nella scorsa edizione dell’Eurovision Song Contest.

“Un pezzo di storia che se ne va”. Lutto nella musica italiana, morto il famoso cantante