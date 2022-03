Una tragedia enorme ha sconvolto il mondo della musica. Morto ad appena 33 anni il cantante della famosa band nota in tutto il pianeta. Purtroppo la gravissima malattia che lo aveva colpito, precisamente un tumore al cervello che aveva scoperto due anni fa, non gli ha dato scampo. Ad annunciare per prima il decesso dell’artista è stata sua moglie, che ha affidato il suo pensiero ricolmo di dolore ai social network, accompagnato da una foto del suo adorato marito. Avevano anche due figli piccoli.

Infatti, Aurelia ha due anni mentre Bodhi solamente un anno. Questo il commosso addio della coniuge: “È con il cuore pesante che confermo che Tom si è spento serenamente oggi, con tutta la sua famiglia al suo fianco. I nostri cuori sono spezzati, Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo a immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua energica presenza. Siamo grati al vostro amore e al vostro sostegno e vi chiediamo di essere tutti uniti per assicurare che la luce di Tom continui a splendere per i suoi bellissimi figli”.





Infine, la moglie del cantante, Kelsey, ha aggiunto: “Grazie a tutti coloro che lo hanno sostenuto, ha combattuto fino alla fine. Sarò per sempre orgogliosa di te”. L’uomo era affetto precisamente dal glioblastoma e lui stesso ne aveva parlato apertamente nel 2020, affermando inoltre che fosse inoperabile. L’ultimo saluto al 33enne è giunto inevitabilmente anche dal gruppo musicale di cui faceva parte, che ha utilizzato parole bellissime che hanno colpito tutti i fan.

A morire è stato Tom Parker, componente della boy band britannico-irlandese dei The Wanted’. E proprio il complesso ha voluto scrivere qualcosa in onore di Tom Parker: “Max, Jay, Siva, Nathan con l’intera famiglia dei The Wanted siamo devastati dalla tragica e prematura perdita del nostro Tom Parker, che si è spento serenamente oggi all’ora di pranzo circondato dalla sua famiglia e dai compagni della sua band. Tom era uno straordinario marito per Kelsey e padre per Aurelia e Bodhi. Era un fratello per noi. Non ci sono parole per esprimere la tristezza e il senso di perdita che proviamo. Sarà per sempre nei nostri cuori”.

Tom Parker era nato il 4 agosto del 1988 Era sposato con Kelsey Hardwick dal 2018. Il cantante aveva rivelato di essere stato colpito dal tumore al cervello il 12 ottobre del 2020. Nel gennaio 2021 aveva riferito che il cancro si era ridotto notevolmente, ma recentemente le sue condizioni di salute erano peggiorate e ora è arrivato l’epilogo peggiore.

