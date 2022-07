“Non sto bene”. Dove è finito LDA? Scomparso dai social, tutti in ansia: parla lui

LDA sparito dai social, il cantante ex Amici spiega perché. Nei giorni scorsi il figlio di Gigi D’Alessio, che oggi ha mostrato per la prima volta Francesco, il figlio nato dalla relazione con Denise Esposito, ha rilasciato una intervista a Lorella Cuccarini, nel corso della quale ha confessato di avere una nuova fidanzata.

“Dire innamorato è un parolone. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire. Mi sto frequentando con una bellissima persona, sono in una fase di conoscenza. Spero che questa conoscenza diventerà ancora più importante”, ha detto LDA, per poi parlare, ovviamente, della bellissima esperienza ad Amici, dove Lorella Cuccarini è insegnante di canto.





Lda sparito dai social: “Non sto bene, ma niente di grave”

“L’incontro è stato davvero speciale. L’ho sempre stimato professionalmente, ma è giusto raccontare che è anche un ragazzo umile, con i piedi per terra e valori importanti. La nostra chiacchierata è appena uscita sul mio canale Youtube”, aveva spiegato Lorella Cuccarini dopo l’intervista con il figlio di Gigi D’Alessio.

Poi il silenzio e le domande dei fan sul motivo dell’assenza del cantante dai social. “Luca è sparito, qualcuno sa dov’è finito? @LDAilvero #lda #LDA #lucascomparso”, “Dove è finito LDA?”, “Qualcuno ha notizie di LDA? È sparito”, si sono chiesti i fan del cantante dopo aver notato l’assenza del loro idolo. Poco dopo è stato lo stesso Luca D’Alessio a spiegare il motivo.

Amoriiii non sono scomparso❤️.

Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di graveee🤪

Mi sto riposando un pò e cerco di non stare troppo al telefono…

Ho fatto il tampone con esito negativo ringrazian a Dij😂❤️

Comunque vi leggo sempre e vi voglio bene❤️❤️ Luchino. — LDA (@LDAilvero) July 18, 2022

LDA sparito dai social, ora si scopre il perché. L'ex allievo di Maria De Filippi è intervenuto sui social per rispondere alle domande dei suoi fan.

