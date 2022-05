Laura Pausini ha problemi di salute, infatti è positiva al Covid. L’annuncio è stato fatto dalla stessa cantante, che ha annunciato sul social network Instagram la notizia, che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan. Soltanto fino a pochi giorni fa è stata grande protagonista all’Eurovision Song Contest, presentato insieme a Mika e Alessandro Cattelan a Torino e che ha visto la vittoria dell’Ucraina. Ora la situazione è cambiata repentinamente e per lei si è materializzata una difficoltà, che la costringerà ad avere parecchi disagi.

Ma per Laura Pausini non ci sono stati solo problemi di salute a causa del Covid in queste ore. Stefano Dominella, Presidente della maison Gattinoni Couture e Vicepresidente Sezione Tessile Abbigliamento e Moda di Unindustria ha commentato la scelta di Laura Pausini con parole che hanno scatenato un vero e proprio caso. “La signora è una grande cantante, un’ottima showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia! Quindi i suoi look sono risultati esagerati rispetto alla sua fisicità. Parlo di stile. Non si può indossare un abito di Versace di maglia elasticizzata così”.





Laura Pausini ha problemi di salute: “Positiva al Covid”

Laura Pausini ha il Covid e questi problemi di salute sono arrivati improvvisamente. Nel corso del suo post pubblicato su Instagram, attraverso una story, la cantante ha comunicato ai suoi follower di essere risultata positiva al coronavirus e c’è chi pensa adesso che abbia potuto avere il virus addosso già nel corso della finale dell’Eurovision. Ovviamente non poteva saperlo, ma ha detto che non si sentiva benissimo già sabato scorso, quindi presumibilmente la malattia stava iniziando a dare i primi sintomi.

Laura Pausini ha dunque annunciato: “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava…Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare. Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Mùsica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida”, ha aggiunto.

Infine, Laura Pausini ha scritto: “Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America. Spero presto, vi amo tutti!”. Quindi, è costretta a saltare questa esperienza negli Stati Uniti a causa del Covid. Ha ammesso di non essere in ottima forma, quindi non ha contratto il virus in maniera asintomatica. Nei prossimi giorni sapremo altro sulle sue condizioni.

“Non ha guardato la bilancia”. Bufera sul programma Rai, l’ospite: “Laura Pausini è troppo grassa”