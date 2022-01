Laura Pausini è una delle cantante più amate in Italia e c’è già grande attesa per il suo ritorno sul palco dell’Ariston, infatti Amadeus ha annunciato ufficialmente che sarà presente a Sanremo 2022. Ma queste ore sono state dedicate agli aspetti più privati, infatti ha celebrato la sua adorata sorella Silvia, che ha mostrato a tutti i suoi follower. In occasione del compleanno di lei, ha scritto uno splendido messaggio nei confronti della sorella minore, che è nata nel 1977, tre anni dopo l’artista.

Recentemente Laura Pausini aveva invece fatto vedere una nuova foto della figlia Paola. E tra i commenti c’è chi aveva scritto: “Che bimba stupenda avete”, si legge tra i commenti del post. “La piccola è la più bella”; “Paola in questa foto è identica a te. Pazzesca la somiglianza”; “Ma come è cresciuta Paola”, “Quanto è cresciuta Paolina, ti somiglia sempre di più!”, avevano aggiunto i fan della donna. Ora è toccato invece a Silvia e andiamo a vedere insieme che cosa ha postato sui social network.

Questa dunque la lunga lettera di Laura Pausini per la sorella Silvia: “25 gennaio. Il tuo compleanno, Silvia. Sorella mia, acquario e ho detto tutto. Quando ti presento dico sempre la solita frase: lei è la Pausini venuta meglio. Lo dico perché è vero e perché pochissimi conoscono tutte le tue qualità dato che sei riservata e non ti sei mai voluta mostrare più di tanto. Sei la sorella che spero abbiano tutte le sorelle maggiori come me, una donna che per me è sempre quella bambina che giocando vestivo da bambola e le dicevo mettiti seduta così”.





Laura Pausini ha poi aggiunto: “Adesso girati, sorridi, stai ferma.. la mia bambolina.. buona come mai ne ho conosciute nella mia vita, peperina come poche, con quel caratterino così diverso da me ma che mi tiene sempre testa quando vuole… da queste foto sembriamo tornate bambine e anche se non lo siamo più solo io e te capiamo la confidenza e l’Amore leale, senza fine che abbiamo noi. Buon Compleanno Cucciola Mia. Ti Amo”. E ha dunque mostrato quattro immagini della donna.

La sorella di Laura Pausini ha dunque festeggiato 45 anni, ma a differenza della cantante che è famosa e sempre al centro dell’attenzione mediatica, lei preferisce rimanere non sotto i riflettori. Stando a quello che è dato sapere, è sposata e ha due figli che si chiamano Cecilia e Matteo. Ha una grande passione nei confronti del mondo della musica e dello sport e ama molto viaggiare.