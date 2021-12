Teresa Cherubini è figlia unica, Jovanotti – all’anagrafe Lorenzo Cherubini – e la moglie non hanno avuto altri eredi dopo di lei e il 13 dicembre la famiglia festeggia i suoi 23 anni. Non potevano mancare gli auguri social del papà, che su Instagram ha pubblicato alcune foto, di qualche anno fa e più recenti, per augurare alla sua ‘bimba’ buon compleanno.

“Buon compleanno Terry – si legge a corredo dello scatto in bianco e nero che mostra Jovanotti con sulle spalle una piccola Teresa – La mia ragazza libera”. Anche la mamma Francesca Valiani ha commentato la foto: “Tanti auguri mia Terry, grande divoratrice di vita e di gelati”, si legge su Instagram. Anche sulle storie di Instagram Jovanotti ha pubblicato delle foto insieme alla figlia, unica figlia avuta dalla moglie Francesca Valiani.

Jovanotti, gli auguri per i 23 anni della figlia Teresa

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, Jovanotti aveva rivelato di non aver mai avuto intenzione di allargare ulteriormente la famiglia: “La nascita di Teresa è accaduta in modo naturale – aveva detto – Non è che avessimo parlato prima: lo facciamo, non lo facciamo. E poi, sa cosa? Io di carattere sono monogamo, anche con i figli”. All’inizio del 2021 Teresa ha sconfitto il linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico, che aveva iniziato ad attaccarla ad agosto del 2019 con un prurito alle gambe.





Dopo l’aggravarsi delle sue condizioni, gli accertamenti, quindi la scoperta della malattia contro cui ha combattuto per sette mesi era arrivato un post in cui raccontava la battaglia: “Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi.

“Vorrei tanto ringraziare le persone che allo IEO si sono prese cura di me e di chi si trova in una situazione come la mia. Sono persone spettacolari. Il prof Paolo Veronesi che mi ha operato. Il Prof Corrado Tarella primario di oncoematologia e il suo staff, tra loro la meravigliosa Dottoressa Anna Vanazzi e suoi collaboratori. Gli infermieri e le infermiere Alice e Lucia, i radiologi, tutto il personale dell’ospedale, GRAZIE!”, aveva scritto la figlia di Jovanotti.