“Sono positivo”. Covid, colpito anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Le sue condizioni

Il Covid colpisce ancora. Stavolta ad annunciare di essere risultato positivo al virus è un cantante molto noto e amato dagli italiani. Si tratta di Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, la band pop rock che dal 2000 ha inanellato un successo dietro l’altro. Tra questi indimenticabili “Mentre tutto scorre”, “Nuvole e lenzuola” o la più recente “La prima volta”. Per non parlare dei riconoscimenti per le colonne sonore, due Nastri d’Argento per le musiche di “La febbre” e “Vallanzasca – Gli angeli del male”.

La voce dei Negramaro proprio in queste ore ha mandato un messaggio ai suoi numerosi fan tramite il proprio profilo Instagram. La notizia sta rapidamente facendo il giro del web. Giuliano ha voluto raccontare quali sono le sue condizioni e lo ha fatto pubblicando sia delle foto sia dei video nelle story. Nella prima immagine si vede una porta socchiusa, un cuore e la scritta “CIAO”. È il modo che la scrittrice e compagna del cantante Ilaria Smacchia ha scelto per stare vicino alla sua dolce metà.

Non è un momento facile per Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi spiega: “Sono positivo, però sto bene. E credo fortemente che questo mio stare bene sia dovuto ai vaccini che ho fatto. Ora sono in quarantena e stare lontano da mia figlia Stella sarà dura, facciamo attenzione! Due anni fa avrei avuta molta più paura e voglio ringraziare tutto il sistema sanitario dagli infermieri ai medici alla ricerca scientifica e il mio pensiero va a tutte le persone che non ce l’hanno fatta in questi due anni”.





Sempre Giuliano Sangiorgi ha pubblicato due brevi video dove fa capire quanto affetto sta ricevendo dalle persone a cui vuole più bene. Oltre alla compagna Ilaria è stata la figlia Stella a ‘recapitargli’ una lettera. Lo stesso cantante ne rivela il contenuto mentre si trova a letto: “Qui c’è scritto qualcosa di importante che Stella ha lasciato sotto la porta”.

Stella, la figlia di Giuliano Sangiorgi, ha appena 3 anni ma ha capito che il papà ha bisogno anche di lei. Così, dopo aver consegnato la letterina, ha pure detto al padre: “Papà tu sei il più grande di tutti e io ti amo”. Le lacrime di Giuliano non si vedono perché il video si interrompe, ma il momento è davvero molto commovente. E noi ci uniamo in un abbraccio virtuale allo sfortunato cantante augurandogli una pronta guarigione.