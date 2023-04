Dopo un po’ di tempo Giovanni Allevi è tornato a mostrarsi in foto. Ricordiamo che il compositore è stato colpito da un tumore e sta lottando da circa un anno contro questa bruttissima malattia. Si è ripreso dall’ospedale, dove si trova quindi ricoverato, e ha voluto comunicare a tutti i suoi follower lo stato di salute attuale. C’era grande attesa per conoscere come stessero procedendo le cure e adesso c’è stata una novità importante, che potrebbe rivelarsi decisiva anche per il futuro.

Nel gennaio scorso Giovanni Allevi si era soffermato così sulla sua battaglia contro il tumore: “La scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato. Qui in Istituto si respirano il talento, l’intuizione, la forte volontà di guarire ed alleviare le sofferenze, con un farmaco, ma anche con un sorriso. Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi!”. In questa nuova istantanea dal nosocomio di Milano abbiamo subito potuto notare uno sguardo differente rispetto al solito.

Giovanni Allevi e il tumore, l’aggiornamento dall’ospedale

Dunque, Giovanni Allevi ha fatto un nuovo bilancio sulla sua durissima sfida contro il tumore, precisamente soffre di un mieloma multiplo. E proprio in occasione di Pasqua, che ricorre il 9 aprile, ha scritto: “Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande! Non bastano le parole per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell’Istituto dei Tumori di Milano che mi sta accompagnando in questo tortuoso cammino”.

Poi Allevi, che è parso comunque molto magro ma col sorriso stampato in faccia, ha detto ancora: “Vorrei poter abbracciare tutti i pazienti ‘guerrieri’ che stanno lottando come me e che mi hanno sempre incoraggiato col loro esempio, e sostenere coloro che iniziano adesso il percorso terapeutico: la ricerca sta facendo passi da gigante! Grazie a tutti voi e alla mia famiglia per il grandissimo sostegno. Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo!!! Un bacio da Giovanni, indebolito e “scombinato” ma felicissimo. Buona Pasqua a tutti!”.

A commentare la notizia positiva è stata anche Nina Zilli: “Ti aspettiamo maestro, ti mando tutta l’energia, l’amore e le positive vibes che ho. Tantissimi auguri, un abbraccio infinito e buona Pasqua, come la fenice, ti aspettiamo più forte di prima”.