Giovanni Allevi non è morto. È lui stesso a riferirlo e la precisazione arriva per un motivo ben preciso. Chi segue il mondo dei social sa bene che ieri è stata data una notizia terribile secondo la quale Giovanni Allevi sarebbe morto. Evidentemente però, non è così. E per fortuna. È lo stesso musicista e direttore d’orchestra a fare questa piccolissima precisazione. L’artista scrive quindi: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo 😀 e non ho mai amato così tanto la vita come ora!”.

>> “Choc dall’autopsia”. Morta nella suite, la scoperta sulla cantante è da brividi: fan sconvolti

Chiaramente però, qualcuno ci ha creduto. Non solo utenti semplici, ma anche vip. In molti hanno creduto ingenuamente alla notizia con parole d’affetto destinate proprio a Giovanni Allevi, che tuttavia, era più vivo che mai.





Giovanni Allevi non è morto: terribile notizia, poi si scopre la verità

Ora chiaramente in tanti si stanno facendo questa domanda: “Chi ha diffuso questa notizia e perché in tanti ci hanno creduto?”. Tra l’altro Giovanni Allevi è molto attivo sui social e aggiorna spesso i suoi fan, pubblicando notizie su Instagram. Ma anche varie composizioni, o aggiornamenti sulla sua malattia, per raccontare passo dopo passo come procedono le cure. >“Guai seri”. Salvatore Parolisi, pesanti conseguenze dopo l’intervista a Chi l’ha visto. Ora la sua vita cambia di nuovo: cosa gli sta succedendo

Per chi non lo sapesse Giovanni Allevi si è ammalato di mieloma. Si tratta di un tumore che colpisce le plasmacellule del midollo osseo . Le principali ossa in cui è contenuto sono il bacino, lo sterno , le ossa lunghe del braccio e della gamba, le coste e la colonna vertebrale. Il midollo osseo fa parte del sistema immunitario che ci protegge dalle infezioni e dalle malattie. La malattia ha provocato al 54enne delle fratture ossee inoperabili, che costantemente gli provocano dolore.

Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo😁 e non ho mai amato così tanto la vita!

A presto❤️#GiovanniAllevi #IoAspettoAllevi pic.twitter.com/ujjFygGxiX — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) July 13, 2023

Come racconta Giovanni Allevi, le cure servono per rallentare l’avanzare della malattia. L’artista e compositore racconta che, per alleviare le sue giornate, oltre alla musica per la quale non ha mai perso l’ispirazione per continuare a scrivere, si aiuta anche attraverso un percorso spirituale. Insomma, un percorso arduo, ma non di certo terminato. Giovanni Allevi non è morto. Ci sembra evidente.

Leggi anche: “È senza mutande”. Scene hot al concerto di Ultimo, la ragazza si spoglia davanti a tutti (Video)