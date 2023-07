È choc nel mondo della musica per la morte della cantante 24enne. La giovane è stata trovata senza vita nella lussuosa suite di un hotel di Miami Beach di un dirigente musicale sposato. L’autopsia ha confermato che la 24enne è morta dopo aver ingerito un micidiale cocktail di droghe, inclusa la “cocaina rosa”, ha scritto in esclusiva il DailyMail.com. L’artista è stata trovata morta in posizione fetale in una vasca da bagno con accanto un sacchetto contenente una “sostanza polverosa rosa”.

La cantante aveva trascorso la notte al Setai Hotel a cinque stelle con David Bolno, un 46 anni manager del gigante della gestione musicale NKSFB. Come riporta il Daily Mail, la giovane è stata è morta a causa di un cocktail di stupefacenti tra cui ketamina, MDMA e cocaina rosa, conosciuta come “Tusi”.

Camila Sterling, cantante morta a 24 anni a causa di un cocktail di droghe

La notizia della scomparsa di Camila Sterling, 24 anni, cantante colombiana con un largo seguito sui social e sulla piattaforma musicale Spotify, ha lasciato i suoi fan nello sconcerto più totale. L’uomo con il quale ha trascorso la serata è stato scagionato dopo che le telecamere dell’hotel lo hanno ripreso mentre partiva alle 4:30 per prendere un volo per tornare a casa da sua moglie e due figli a Los Angeles, ore prima che Camilla Sterling chiamasse il servizio in camera per ordinare la colazione.

Camilla Sterling – descritta dalla famiglia come non bevitrice e non fumatrice – è stata trovata con un asciugamano avvolto intorno ai capelli come se fosse appena uscita dalla doccia. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di trauma. La giovane cantante aveva una storia di epilessia e convulsioni, cosa che potrebbe aver influito sugli “effetti tossici combinati acuti delle droghe ingerite”.

David Bolno si è detto sconvolto dalla notizia della morte di Camilla Sterling. “Mi piaceva davvero. La stavo aiutando a fare musica… È stata una tragedia terribile”, ha detto al Daily Mail. Secondo l’autopsia la cantante aveva nello stomaco due pillole bianche e segni di congestione polmonare e cerebrale. È risultata positiva a droghe tra cui metanfetamine, anfetamine, MDMA, ketamina, ossicodone e alprazolam, un sedativo.Molti di questi farmaci possono causare la morte per ictus. convulsioni o arresto cardiaco, si legge sul documento.