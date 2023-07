Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, gossip scatenato. Colpa dell’ultimo post della showgirl e modella con cui ha raccontato ai suoi follower gli ultimi giorni trascorsi a Trento, città natale dell’ex gieffino e suo futuro marito. Anche a Verissimo la coppia nata nella Casa di Cinecittà ha confermato l’intenzione di volersi sposare. Quando? Presto, la data delle nozze non è ancora stata annunciata con precisione. Più volte i loro fan glielo hanno chiesto e alla fine lei ha voluto soddisfare questa curiosità dando delle spiegazioni.

“Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro – ha precisato Cecilia Rodriguez – Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.

Leggi anche: “Ma siete dei pazzi?”. Cecilia Rodriguez sul red carpet di Cannes: spunta la cifra folle





Cecilia Rodriguez “è incinta”: fan convinti dopo la foto

Ma torniamo al nuovo gossip, che non riguarda le nozze ma un altro argomento assai caro ai fan della sorella di Belen Rodriguez: quello della gravidanza. Nel post che anticipavamo sopra, Cecilia Rodriguez mostra ai fan le sue giornate a Trento, tra riunioni di famiglia, relax e attività sportiva. Ma la seconda foto della gallery ha scatenato una marea di commenti.

Tra uno scatto con gli adorati cagnolini e uno dei panorami mozzafiato che si sono goduti, ecco spuntare un cappellino e delle scarpine da neonato. Immagine inequivocabile per I fan, convinti che Cecilia Rodriguez sia in dolce attesa. “Il significato della seconda foto secondo me è palese“, “Ci vuoi dire qualcosa con la seconda foto?”, “Tra qualche mese sarete in tre”, le scrivono sotto.

Tanti, tantissimi commenti di questo tenore, da parte di molti fan della coppia che così avrebbe annunciato di aspettare un figlio. In realtà, però, altri hanno notato che essendo a Trento, presumibilmente, gli indumenti da neonato appartenevano a Ignazio Moser quando era piccolo e rappresenterebbero un ricordo piuttosto che un annuncio di una possibile gravidanza. Quale sarà la verità? Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la notizia, l’ennesima, della dolce attesa.