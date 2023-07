Ragazza si spoglia durante il concerto di Ultimo a Roma. Attimi di imbarazzo estremo allo stadio Olimpico di Roma, dove una giovanissima ha deciso di spogliarsi completamente durante il concerto del suo artista preferito. A renderlo noto è Leggo, che con un video esclusivo che ora sta chiaramente facendo il giro del web, ha dato per primo la notizia choc. Chiaramente nel filmato si nota tutta l’ironia delle persone vicino alla ragazza che tra l’altro filmano un comportamento hot quanto choc. Il cantante romano, amatissimo negli ultimi anni, ha esordito all’Olimpico dicendo: “Vi va di stare bene?”.

Sembra che la ragazza in questione per sentirsi davvero alla grande dovesse essere nuda. Almeno è quello che fa pensare questo filmato che ora sto rimbalzando praticamente ovunque. Così, la giovane fan, decide di spogliarsi di fronte a tutta la tribuna Montemario allo stadio Olimpico di Roma, durante il terzo concerto del cantante romano. Non si sa molto della giovane in questione, solo che non ci ha pensato due volte a compiere questo gesto.





Ragazza si spoglia durante il concerto di Ultimo a Roma

Non solo, sembra estremamente felice della scelta fatta e consapevole di quello che sta succedendo intorno a lei. Tra l’altro lo stadio era pieno zeppo e secondo alcuni utenti che commentano divertiti, sarà stata colpa del caldo torrido della serata di metà luglio, o magari di quelle canzoni che fanno impazzire i fan.

Fatto sta che la giovane in compagnia di un’amica, si è completamente denudata. In tanti però fanno intendere che forse la ragazza non si è tolta anche le mutande ma che semplicemente indossava un perizoma molto attillato. Di certo nessuna gonnellina o qualche tipo di pantaloncino. La giovane è restata o nuda o con un perizoma striminzito e indosso una maglia bianca.

Nuda al concerto di Ultimo pic.twitter.com/a51OMkjtAy — Dignitosamente brillo (@semprebrillo) July 11, 2023

Come dicevamo qualcuno dietro di lei ha immortalato la scena coi telefonini, rendendo il filmato virale in pochissimo tempo. Eccola la giovane che balla e si diverte, cantando a squarciagola i testi di Ultimo. Chissà se oggi, guardando quelle immagini, si renderà conto che forse sarebbe stato meglio stare un po’ più accorte?

