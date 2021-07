Una lunghissima convalescenza, quella di Gianni Morandi, che prosegue dopo oltre quattro mesi dalla pericolosa ustione alla mano avvenuta a seguito un incidente domestico. Dopo essersi infatti ustionato mentre era intento a bruciare delle sterpaglie nella sua casa di campagna, il cantante era stato ricoverato e ancora oggi non si è ripreso del tutto.

Quella che sta affrontando Gianni Morandi è infatti una lunga e complicata riabilitazione, che lo porterà a ottenere la completa funzionalità della mano. Una preoccupazione intensissima, da parte di tutti i suoi fan e tutti i suoi follower di Facebook, che lo seguono come un’ombra informandosi sulle sue condizioni.

Fra grandi risate e humor che non appassisce mai, pochi giorni fa il cantante di Monghidoro ha messo a confronto i suoi outfit con quelli dell’idolo inglese Harry Styles. Ponendosi nel dettaglio la domanda “Harry Styles, la star inglese, l’ho conosciuto come componente degli One Direction, a Sanremo nel 2012. Sono io che copio lui o viceversa?”. Poi un’altra delle sue gag è sopraggiunta.





Si sa, Gianni Morandi è permeato da una positività febbrile, e non ha mai rinunciato a fornire aggiornamenti ai suoi fan sulle proprie condizioni di salute. Indossando degli appositi tutori per il recupero lento e delicato, ecco quindi che il cantautore ha pubblicato ancora un nuovo post con l’ultimo palmare da lui utilizzato.

Con inguaribile ironia, Gianni Morandi ha di fatto scherzato con i suoi follower di Instagram spiegando: “Mi hanno applicato un nuovo palmare, è un po’ noioso da portare ma almeno posso giocare a ping-pong senza racchetta…”. Sperando che guarisca super presto, non vediamo l’ora di vederlo riabilitato del tutto, forza Gianni!