“Fiera di te, amore”. Fedez, il gesto inaspettato: “Ho deciso…”. La reazione dolcissima di Chiara Ferragni

Fedez non è soltanto un rapper, un uomo di enorme influenza e un comunicatore, è anche una brava persona. Quello che in tanti definirebbero un filantropo, in pratica. Il motivo? È uno di quei pochi fortunati che, meritandolo, ha un gran bel gruzzolo da parte (almeno da quello che dicono i soliti beninformati) e anche se ha soldi a palate decide giorno dopo giorno di spendersi per i più deboli, gli ultimi e per chi meno diritti degli altri.

Su questo non ci piove ed è anche il motivo per il quale, forse, Fedez è così odiato da una certa frangia della politica nazionale. Tuttavia, fregandonese altamente delle critiche (comprese eventuali denunce), continua la sua missione. L’ultima, ma solo in ordine temporale, è la raccolta fondi per i professionisti dello spettacolo, particolarmente vessati da questo terribile periodo di pandemia.

E solo qualche orafa, sulle stories di Instagram, Fedez ha annunciato una novità che lo riguarda. Il cantante aveva appena partecipato alla conferenza stampa sui risultati di Scena Unita, l’iniziativa promossa da lui e da molti altri volti noti che aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo rimasti senza lavoro a causa della pandemia.





In pochi mesi sono stati racconti quasi cinque milioni di euro. Sì, avete letto bene: quattro milioni e rotti! A questo punto Fedez ha dichiarato: “Ad oggi la cifra totale che abbiamo raccolto è di 4milioni 780mila euro destinati a lavoratori e aziende i difficoltà nel mondo dello spettacolo. Soldi che verranno erogati nella loro totalità in poche settimane”.

E questo punto però Fedez sfodera l’asso nella manica e lancia la bomba: “Dall’esperienza maturata in questo progetto, ho deciso di aprire una mia fondazione che ogni anno si fisserà un obiettivo da seguire per aiutare più persone possibili”. Poco dopo il commento di Chiara Ferragni: “Sono orgogliosa del mio maritino”.