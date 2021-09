Non c’è pace per Fedez. Il marito di Chiara Ferragni è finito nuovamente nei guai e rischia di incorrere in pesantissime sanzioni a causa di una situazione ben precisa. Stavolta ad incastrarlo sarebbe stata una segnalazione, che avrebbe inguaiato il rapper milanese. A puntare il dito contro di lui è stato ancora una volta il Codacons, che non gli ha affatto perdonato una cosa di cui si sarebbe reso protagonista. E ora sono state avviate le pratiche del caso per cercare di fare chiarezza sulla vicenda.

Parlando un attimo della sua vita privata, il figlio Leone ha iniziato la scuola. Qual è la scuola in cui va Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni? Ebbene, i Ferragnez hanno scelto la Saint Louis School. È una scuola bilingue con più sedi a Milano in cui si respira un’aria internazionale. L’iscrizione per il primo anno costa 2800 euro, poi 1800 euro. Cifre che ovviamente non sono alla portata di tutti. Ci sono tre campus frequentati da studenti della scuola d’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria.

Le problematiche per Fedez riguardano ancora una volta la canzone di successo ‘Mille’, interpretata con Orietta Berti ed Achille Lauro. Ci sarebbero all’interno del video alcuni riferimenti a pubblicità occulte. Secondo quanto fatto sapere dal Codacons, non è finito nel mirino il testo del brano musicale perché ognuno ha diritto ad esprimersi come preferisce. Ma non sarebbero state rispettate le linee guida dell’Antitrust per quanto concerne la pubblicazione dei video musicali. Vediamo cosa sta succedendo.





Nel video musicale di Fedez dovevano essere presenti i riferimenti agli aspetti commerciali, cosa che non sarebbe avvenuta. Quindi, l’Antitrust ha deciso di aprire una pratica per cominciare un’attività istruttoria. Dovrà quindi stabilire se ci siano davvero degli spot pubblicitari occulti o se questa accusa sia infondata. Nel caso in cui dovessero essere riscontrate irregolarità, Fedez dovrebbe sborsare una somma di denaro considerevole, una multa che ammonterebbe a 5 milioni di euro.

Nel giorno dell’anniversario di nozze, Fedez, accompagnato da un pianista e un chitarrista, ha dedicato a Chiara Ferragni una nuova canzone d’amore: “Mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere, poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema…”. Un gesto che ha emozionato moltissimo l’imprenditrice digitale, che ha ringraziato pubblicamente il marito.