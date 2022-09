Emma Marrone, è successo durante i funerali di papà Rosario: “Calpestata la nostra dignità”

Emma Marrone, polemica dopo i funerali del padre. Nelle ore scorse Emma ha voluto replicare a chi, in questi giorni di dolore, ha aperto una discussione sul motivo della scomparsa. La cantante salentina, visibilmente provata in volto, ha parlato senza mezzi termini in un lungo video postato su Instagram. Rosario Marrone, infatti, soffriva da tempo di una forma di leucemia ed il vaccino anti Covid, come era presumibile, poco c’entrava. Nello specifico Emma ha scritto.



“Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi. Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Mio papà da ottobre scorso stava lottando contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutti i medici e infermieri dell’ospedale, nel reparto di Oncologia. Perché ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile.”

Emma Marrone, polemica dopo i video dei funerali del padre







Ma non tutti ringraziamenti. Nelle sue storie compare infatti un post di accusa inequivocabile. “A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci sui social – scrive Emma tra le Instagram Stories – vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non ce li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere”. (Leggi anche “Fermate la musica”. Emma Marrone, stop durante il concerto: il motivo le fa onore)



Diversi i video che circolano in queste ore su TikTok, caricati da utenti presenti al rito. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati per Rosario, primi tra tutti quelli del suo paese natale che ha accolto la notizia con grande commozione. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario”.



E ancora: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.

