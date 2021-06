“Non ho parole…”. Michele Merlo, il gesto di Emma Marrone prima della morte. Poi la notizia devastante

Silenzio e commozione per il grave lutto. Non è semplice accettare la dolorosa notizia della morte di Michele Merlo, cantante talentuoso che negli ultimi giorni ha lottato tra la vita e la morte. Si ferma per sempre il cuore del giovanissimo ex allievo di Amici conosciuto da tutti come Mike Bird colpito da una leucemia fulminante, Michele Merlo lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei genitori, dei musicisti e dei fan.

Dopo giorni trascorsi in terapia intensiva presso l’Ospedale Maggiore di Bologna e dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento a causa di un’emorragia celebrale, Michele Merlo chiude per sempre i suoi occhi. Una vita stroncata a 28 anni, come i tanti progetti che Mike Bird avrebbe voluto realizzare. La morte dell’ex allievo di Amici lascia dolore e rabbia nel cuore dei genitori.

Nelle ultime ore papà Domenico ha raccontato che il figlio, si sarebbe recato al pronto soccorso di Vergato accusando segni di evidente malessere e tutto questo prima di essere ricoverato d’urgenza. Il cantante sarebbe stato rispedito a casa. E in merito alla vicenda, sarà compito dell’Ausl fare chiarezza. Interi giorni trascorsi con il fiato sospeso per le sorti del 28enne colpito da leucemia fulminante, e tanti e calorosi abbracci virtuali stretti intorno a lui.





Messaggio dopo messaggio, il popolo del web non ha fatto altro che fare il tifo per Michele, nonostante le condizioni del ragazzo non stessero promettendo alcun miglioramento. La carriera di Michele Merlo ha visto anche la presenza di un’artista in particolare, Emma Marrone, sua coach di Amici nel 2017, subentrata a Morgan. La cantante è stata molto vicina a Merlo e alla sua famiglia e dopo il messaggio social, anche sul palcoscenico non ha smesso di pensare a lui. Il concerto all’Arena di Verona di domenica 6 giugno si è aperto con una dedica speciale per Michele Merlo.

“Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza c***o”. E la madre del ragazzo, Katia, ha commentato così il video dell’esibizione: “Sono sicura che Miki ti ha sentito. Grazie”. E nelle ultime ore, l’ultimo addio di Emma per Miki: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”.