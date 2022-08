Lutto nella musica, è morto Luke Bell, il cantautore country americano. L’uomo aveva soltanto 32 anni. Ad annunciarlo è stato il suo amico e collaboratore Matt Kinman. Bell, che ha combattuto un grave disturbo bipolare, aveva viaggiato in Arizona con Kinman per lavorare, ma è scomparso sabato 20 agosto a Tucson. È stato trovato morto circa una settimana dopo, secondo SavingCountryMusic.com, “non lontano da dove è scomparso, e in un modo in cui tutti temevamo che sarebbe stato quando abbiamo sentito la notizia per la prima volta”.

Non si sa molto di più e per ora la causa della morte è ancora in attesa dell’autopsia e quindi di conferme. Kinman, che aveva suonato con Bell negli ultimi sei anni, ha detto all’outlet: “Siamo venuti qui in Arizona, per lavorare, suonare un po’ di musica e lui se n’è andato. Era nel retro del camion. Sono andato a prendere qualcosa da mangiare. Io sono uscito e lui era sceso dal camion e se n’era andato”.





Lutto nella musica, è morto Luke Bell

Dopo essere scomparso, Kinman ha ipotizzato: “Potrebbe essere a Tucson. Ma è possibile che sia saltato su un treno merci”, il che non era insolito per Bell. “Semi-senzatetto e generalmente alla deriva”, secondo SaveCountryMusic, Bell per anni ha fatto l’autostop e dormito dove capitava mentre affinava le sue capacità musicali e artistiche.

Nel 2015, Rolling Stone ha descritto il suo suono come “un classico honky-tonk con una strizzatina d’occhio e uno yodel”. Quella miscela unica gli è valsa l’apertura di posti con Willie Nelson, Hank Williams, Jr. e Dwight Yoakam. Bell ha pubblicato tre album: un debutto autopubblicato nel 2012, Don’t Mind If I Do nel 2014 e un disco omonimo nel 2016.

Luke Bell “The Prodigal Son”



Thanks @gradywsmith for sharing this one pic.twitter.com/9RGdRLWjV7 — Songs That Don’t Suck (@songsthtdntsuck) August 30, 2022

Resta da capire se Luke Bell si sia suicidato o se semplicemente sia stato vittima di un incidente. Attualmente ogni ipotesi è ancora aperta e soltanto nelle prossime settimana si riuscirà a saperne di più sul suo decesso. Nel frattempo però, il monto della musica country è sotto choc per una morte che arriva indubbiamente troppo presto.

Francesco va a ritirare il regalo di compleanno (un casco) e muore davanti all’amico: aveva 17 anni