Si chiamava Francesco Favaro e aveva 17 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 in via San Michele a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso, in Veneto. Come ricostruiscono i quotidiani locali la giovane vittima stava raggiungendo insieme a un amico la loro compagnia a Santa Maria di Feletto.

Sembra che il 17enne dovesse incontrare gli amici per ricevere da loro il regalo di compleanno, un casco nuovo e dopo lo schianto molte persone si sono recate sul posto incuriositi dalle sirene delle ambulanze e della polizia. Inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l’ambulanza automedica e l’elicottero di Treviso Emergenza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Nonostante le manovre di rianimazione il giovane non ha più preso conoscenza ed è stato dichiarato il decesso.





Francesco Favaro morto a 17 anni in un incidente in moto

Da capire la dinamica dell’incidente, il ragazzo conosceva bene la strada visto che si tratta della zona di residenza, dove viveva con il papà avvocato, la mamma psicologa e la sorellina minore Sofia. Quello era un percorso che faceva tutti i giorni e anche i familiari non riescono a spiegarsi cosa sia accaduto. Testimone dell’incidente un amico che si trovava in sella ad un’altra moto e seguiva la vittima, a breve distanza: entrambi tornavano da Conegliano dove avevano trascorso il pomeriggio.

Oggi l’amico sarà ascoltato come testimone dalla polizia locale per cercare di ricostruire i fatti e la dinamica dell’incidente in cui Francesco Favaro è morto. “Sono ancora incredula, ci stringiamo attorno ai famigliari”, ha commentato, sconvolta, il sindaco Maria Assunta Rizzo. Sui social tantissimi i messaggi in ricordo del giovane e di vicinanza alla famiglia, molto conosciuta nella zona.

Come riporta il quotidiano online Oggi Treviso, Francesco Favaro era uno studente del liceo scientifico al Casagrande di Pieve di Soligo e questa estate aveva lavorato alla Latteria Perenzin. Oggi la sindaca Maria Assunta Rizzo con l’assessore Cristiano Botteon porteranno le condoglianze ai familiari. Francesco aveva festeggiato 17 anni lo scorso 20 agosto: è figlio di Leonardo, noto avvocato della zona, e di Laura De Lozzo, di professione psicologa. Lascia anche una sorellina più piccola, Sofia.

