“Una delle due cantanti di Sanremo salirà sul palco dell’Eurovision”. La notizia è esplosa poco fa, mentre continua la polemica su Olly. Come noto, è il vincitore del Festival di Sanremo a ottenere di diritto il pass per il contest europeo. Tuttavia, quest’anno la situazione si sta complicando: Olly ha deciso di prendersi del tempo prima di confermare la sua partecipazione.

Nel frattempo, altri artisti scalpitano per rappresentare l’Italia alla kermesse internazionale, che quest’anno si terrà in Svizzera, precisamente a Basilea. C’è ancora margine di tempo, ma l’Italia non potrà attendere troppo: l’Eurovision inizierà il 13 maggio 2025, e la lista ufficiale dei partecipanti dovrà essere definita con anticipo.

“Una delle due all’Eurovision”. Mentre Olly decide, le due cantanti di Sanremo 2025 in pole: ma non per l’Italia

Sanremo non è l’unico trampolino per l’Eurovision. Anche il San Marino Song Contest al via il prossimo 25 febbraio offre al suo vincitore la possibilità di accedere alla competizione. L’anno scorso ad esempio ci aveva provato Loredana Bertè, ma era stata battuta da un gruppo spagnolo. Nel 2022 invece ci aveva provato, con successo, Achille Lauro. E proprio in questo scenario emergono due nomi che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La notizia è uscita adesso, riportata da Novella 2000.

Da San Marino all’Eurovision, in lizza i nomi di due big di Sanremo 2025. “Tra i più quotati c’è Marcella Bella, che si è autocandidata” scrive la rivista. La cantante di Pelle di diamante, arrivata ultima a Sanremo, ha dichiarato: “Chi mi piacerebbe vedere su quel palco? Non ho dubbi, me stessa. Forte, tosta e indipendente.” Resta da capire se verrà effettivamente presa in considerazione. “L’altro nome che circola è quello di Gaia, con il brano Chiamo io chiami tu“. Ma per scoprirlo bisognerà aspettare ancora un po’. “Ora come ora i nomi sono top secret e servirà un po’ di pazienza, almeno fino a quando non si terrà la conferenza stampa di San Marino Song Contest”, scrive Novella 2000.

Negli ultimi giorni sono circolate altre ipotesi nel caso in cui Olly dovesse rinunciare. Tra i nomi più quotati c’è Lucio Corsi, che ha sorpreso tutti a Sanremo con Volevo essere un duro, brano che gli è valso il secondo posto. Altri spingono per i Coma Cose, la cui Cuoricini è già un tormentone.

Nel frattempo, sul caso Olly è intervenuto anche il suo produttore: “Il grande problema sono le tante date già programmate nei club a maggio, in concomitanza con l’Eurovision. Spostare tutto potrebbe essere complicato, e il rischio di sovraccaricare Olly di impegni è concreto. La nostra priorità è la sua salute mentale. Non so nemmeno se sia possibile riorganizzare tutto. Ma una cosa è certa: nessuno si aspettava la vittoria a Sanremo, altrimenti non avremmo mai fissato il tour in quel periodo.”

Il dilemma resta aperto: Olly riuscirà a conciliare i suoi impegni e rappresentare l’Italia all’Eurovision, o si dovrà trovare un’alternativa?