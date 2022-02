Drusilla Foer è balzata agli onori delle cronache dopo l’annuncio di Amadeus, direttore artistico e conduttore della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, che l’ha voluta fortemente accanto a sé per la terza serata del più atteso appuntamento musicale del nostro paese. Dotata di estro, talento e irriverenza, l’attrice ha parlato di questa esperienza al programma “Parola di Dru” di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

“Sanremo è una cosa aggregante, è come una partita della Nazionale, Sanremo è un contenitore dove l’Italia si riconosce e si sente un po’ Italia. Infatti svariate colleghe o colleghi o giornalisti mi hanno chiesto una cosa piuttosto antipatica, mi hanno chiesto ma lei che è così pipiripi pipiripi pipiripi, dove pipiripi si intende gran dama, come si sente a diventare un personaggio nazionalpopolare? Io bene, sono felice di piacere al popolo di una nazione, nazionalpopolare è un valore”, ha detto l’attrice.



Drusilla Foer: anni, altezza, peso, nome vero, marito

Drusilla Foer è un’attrice, è cresciuta a Cuba, dove il padre diplomatico aveva trasferito la famiglia; ha un fratello di nome Gherardo, due sorelle scomparse a seguito di un incidente aereo e due nipoti, Ginevra e Giacomo. Come raccontato da lei stessa in una intervista, è stata sposata “con un texano orrendo, che poi mi ha tradito.





Successivamente mi sono sposata non giovanissima con Hervé Foer, un belga, il mio ultimo amore”. Foer, da qui il suo cognome da sposata, discendente della famiglia Dufur è morto in circostanze non meglio precisate.

Ha recitato in “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek e “Sempre più bello“ma è stata ospite di tante trasmissioni tv, giudice a “Strafactor”, editorialista a “Matrix Chiambretti” e ospite fissa a “CR4 – La Repubblica delle Donne” sempre di Piero Chiambretti. In realtà Drusilla Foer è impersonata dall’attore, fotografo e performer Gianluca Gori, nato a Siena il 23 luglio 1945.

In un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, ha spiegato da dove viene il suo nome d’arte: “Da una nottata di sesso sfrenato dei miei nonni in America. Erano su un battello che si chiamava Drusilla. Il battello è diventato un monumento storico, una sorta di pezzo di antiquariato. Come me, insomma”. Drusilla Foer è alta circa 2 metri e il suo peso è di circa 80 chili.