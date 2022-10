Paura per Dodi Battaglia. Un malore ha colpito il musicista, che è stato costretto anche ad interrompere il concerto. Il mancamento si è verificato infatti durante la sua performance musicale nella città di Bologna, durante l’Inno alla Musica Tour 2022 tenutosi in Piazza Maggiore. E non è stato in grado di portare avanti l’evento, infatti a causa di questo malessere avuto sul palco i medici hanno ritenuto opportuno che si riposasse e non continuasse ad esibirsi. E poche ore fa il diretto interessato ha spiegato tutto.

Dopo che Dodi Battaglia ha avuto questo malore, in tanti si sono preoccupati e non solamente ovviamente coloro che si trovavano al concerto nella città emiliana. Le parole dell’ex componente dei Pooh sono state molto dure. Oltre a spiegare quali siano le sue attuali condizioni di salute, ha voluto denunciare un fatto per lui grave che è successo recentemente e che gli ha provocato uno stato d’animo negativo. E per questo motivo il fisico non ha retto, a causa di troppo stress accumulato in questi giorni.

Leggi anche: “Adesso vivo così”. Dodi Battaglia, la scelta dopo la morte della moglie. “L’ho fatto per nostra figlia”





Dodi Battaglia, malore sul palco e concerto interrotto a Bologna

Purtroppo il chitarrista Dodi Battaglia è stato colto all’improvviso da questo malore e non ha potuto fare altro che rinunciare alla prosecuzione del suo concerto. I fan presenti hanno inevitabilmente compreso che fosse successo qualcosa di serio, che impediva all’artista di continuare. E infatti lui ha esordito così sui social: “Ciao a tutti, mi sono svegliato, oggi a Bologna c’è il sole, sto meglio. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto ieri sera. Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore”.

Poi ha aggiunto: “Grazie. Grazie grazie ancora. Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano”.

Infine, Dodi Battaglia ha scritto: “Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie, vi voglio bene. DODI”. Fortunatamente la situazione è migliorata, ma indubbiamente gli servirà del tempo per riprendersi da questa brutta vicenda.