“Siamo sotto choc”. Musica in lutto, l’annuncio sui social della band sconvolta dal dolore

“Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band. Aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile”.



Con questo messaggio alla storica band dei Depeche Mode ha annunciato la morte di Andy Fletcher, tastierista e fondatore della band. Soprannominato Fletch, Andy era terzo uomo della band, membro fondatore e volto conosciutissimo al fianco di Martin Gore e Dave Gahan. Fletcher è stato membro dei Depeche Mode per oltre 40 anni, dalla loro formazione ufficiale nel 1980 e dal loro album di debutto del 1981 Speak and Spell up fino al loro ultimo LP, Spirit del 2017.





Depeche Mode, morto Andy Fletcher: aveva 60 anni



Nel 2020, Fletcher e i suoi compagni di band dei Depeche Mode – i membri di lunga data Dave Gahan e Martin Gore e gli ex membri Vince Clarke e Alan Wilder – sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.”Il bello dell’uso dell’elettronica è che ora la musica può essere fatta nella tua camera da letto”, disse Fletcher a Rolling Stone nel 1990.



“Non è necessario riunire quattro persone in un magazzino per esercitarsi. Non devi avere quattro musicisti eccellenti che combattono tra loro. Puoi farlo nella tua camera da letto, e tutto dipende dalle idee. Nato a Nottigham 61 anni fa (li avrebbe compiuti l’8 luglio), sin dall’ingresso di Alan Wilder nei Depeche Mode nel 1982, Fletch, essendo il membro più loquace e rilassato, si è sempre occupato di essere il portavoce del gruppo, partecipando alle conferenze stampa o le interviste legate alla promozione di un nuovo album.



Durante i concerti, è rimasto memorabile per il suo clap (clappismo o battito di mani) rigorosamente a tempo con il ritmo di ogni pezzo eseguito, e per i suoi simpatici incitamenti al pubblico. Nel corso del tempo Fletcher si è ritagliato anche una discreta carriera “solista” come deejay, proponendo i suoi DJ-set in varie discoteche e festival dance internazionali. Al momento le cause della morte sono sconosciute. Ecco il tweet che ne ha comunicato la scomparsa.

“Sei stato un grande”. Lutto nella musica, morto l’amato artista: lascia un segno indelebile