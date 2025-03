Il gesto di Jovanotti per Angelica, poco prima che morisse. Una storia tragica, ma anche commovente, è quella che vede protagonista il popolare cantautore romano. Proprio oggi, martedì 4 marzo, inizia il suo PalaJova 2025, tour che lo porterà ad esibirsi in diverse città italiane come Pesaro, Milano, Torino, Firenze e Roma.

E proprio per un biglietto del concerto di Jovanotti previsto per domani alla Vitrifrigo Arena di Pesaro Angelica aveva fatto di tutto. Voleva esserci ad ogni costo la 29enne di Marotta (Pesaro) per cantare con il suo idolo, ma purtroppo il destino gli ha negato questa gioia. Tuttavia parenti e amici hanno voluto farle un ultimo regalo, coinvolgendo proprio Jovanotti.

Jovanotti e l’ultimo regalo ad Angelica

Avrebbe voluto essere al concerto del 5 marzo, ma quel giorno si celebrerà il suo funerale. Angelica stava già male quando aveva deciso di acquistare il biglietto dell’evento del PalaJova a Pesaro. Voleva un’ultima gioia, ma la terribile malattia non le ha dato scampo. Poco prima di morire, però, Angelica ha ricevuto un inaspettato regalo proprio da Jovanotti.

I suoi amici e parenti hanno scritto una lettera all’artista, riportata da Il Resto del Carlino: “Ciao Lorenzo, ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo. Purtroppo, sta affrontando una battaglia durissima, le cure non stanno più funzionando. Nonostante tutto, con grande forza e determinazione, aveva insistito per andare al tuo concerto il 5 marzo. Ci teneva tantissimo”.

“Purtroppo, le sue condizioni non le permetteranno di esserci – leggiamo – Sappiamo che sei già arrivato a Pesaro e immaginiamo quanto tu sia impegnato, ma se trovassi anche solo un momento per passare a salutarla, sarebbe un regalo immenso. Un gesto che le porterebbe un po’ di luce in questo momento così difficile”. Ebbene dopo settimane di richieste e appelli Jovanotti ha risposto. Non è andato in ospedale, come qualcuno sperava, ma ha comunque inviato un videomessaggio dedicato ad Angelica che sicuramente, su quel letto di ospedale, le avrà regalato un momento di felicità.

