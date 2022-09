Morto Coolio: il rapper americano aveva 59 anni. Diventato famoso a livello mondiale nel 1995 con il brano Gangsta’s Paradise, colonna sonora del film Pensieri pericolosi, è stato trovato senza vita nel bagno di casa sua, a Los Angeles, da un suo amico nel pomeriggio del 28 settembre 2022.

A dare il triste e inaspettato annuncio il suo manager Jarez Posey, senza però specificare la causa del decesso. Vero nome Artis Leon Ivey Jr, Coolio ha iniziato la sua carriera rap in California alla fine degli anni ’80. Ha però raggiunto il successo con Gangsta’s Paradise per cui è stato premiato come miglior performance rap solista alla cerimonia dei Grammy Awards del 1996.

Leggi anche: “Non riusciamo a crederci”. Lutto nella tv, il famoso attore morto a 33 anni: mistero sulle cause





Coolio morto a 59 anni: il rapper trovato senza vita in casa

Con un gancio ripreso dal brano Pastime Paradise di Stevie Wonder del 1976, la canzone di Coolio ha venduto milioni di copie in tutto il mondo raggiungendo la vetta delle classifiche pop in 16 Paesi. Il brano è anche diventato il numero uno di Billboard nel 1995 e sicuramente quello distintivo della carriera musicale del rapper.

Ma Coolio non ha mai smesso di cantare e la sua carriera è durata decenni: ha registrato 8 album in studio e collezionato premi, come l’American Music Award e tre MTV Video Music Awards. È stato anche un produttore, un attore, un intrattenitore e anche star dei reality. Ma anche re del gossip. Ad oggi non si conosce infatti il numero dei suoi figli.

Fonti ufficiali riportano che Coolio ha avuto almeno 6 figli, ma pare che il numero sia più alto. Secondo il Sun, i nomi dei suoi figli sono Grtis Ivey, Brandi Ivey, Milan Ivey, Darius Ivey, Zhaneand Ivey, Jackie Ivey, Kate Ivey, Shayne Ivey, Artisha Ivey e Artis Ivey III. Alcuni li ha avuti insieme alla sua ex moglie, Josefa Salinas, con cui è stato sposato dal 1996 al 2000. Come figlie Artisha, Brandi e Jackie e il figlio Artis.