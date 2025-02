Shablo, il cui nome vero è Pablo Miguel Lombroni Capalbo, è un dj e produttore discografico e cantante scelto da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025 insieme ai colleghi Guè, Joshua e Tormento. L’artista porta in gara La mia parola: “Un esercizio di stile con significati che spazia tra urban e black, lontano dalla tradizione italiana. Posso dire che la mia parola sono Guè, Joshua, Tormento”, ha detto in una intervista rilasciata alla Rai.

Nato e cresciuto con la passione della musica, negli anni Duemila Shablo ha avuto un ruolo chiave nella diffusione della musica urban in Italia. Ha pubblicato l’album Roccia Music, un progetto condiviso con Marracash, che ha ridefinito gli standard del rap italiano ed è diventato produttore con la fondazione dll’etichetta discografica Thaurus, diventando un riferimento per la promozione di artisti urban del panorama musicale italiano.





Nel corso della sua carriera, Shablo è stato fondamentale per la scoperta di nuovi talenti e ha realizzato produzioni di successo con artisti del calibro di Guè, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra.

Nel 2024, è stato scelto come Maestro Concertatore per la Notte della Taranta, dimostrando ancora una volta la sua capacità di unire tradizione e innovazione e, come detto, nel 2025 ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Guè, Joshua e Tormento (componente dello storico dei Sottotono, duo che ha fatto la storia del rap italiano) con il brano “La mia parola”.

