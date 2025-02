Rocco Hunt è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Mille volte ancora”. L’artista è tornato sul palco nove anni dopo la partecipazione nel 2016 con “Wake Up”. Due anni prima, nel 2014, aveva trionfato tra le “Nuove Proposte” con “Wake up”.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Chi è Rocco Hunt, cantante a Sanremo 2025: anni, altezza, peso, come si chiama, moglie e figli

“È la mia storia, ma sicuramente di tante altre persone”. Del resto, prima del Festival scritto così sui social: “A Sanremo tornerò con un pezzo scritto con quella penna che avevo usato in un’altra mia prima volta, proprio lì. Dopo tutti questi anni sarei tornato a Sanremo solo con la canzone giusta: ce l’ho ed è uno dei pezzi più importanti che abbia mai scritto perché rappresenta la mia storia e quella di molti altri”, ha detto Rocco Hunt parlando del brano scelto da Carlo Conti per Sanremo 2025.





Rocco Hunt è cresciuto in un quartiere popolare di Salerno insieme alla famiglia alla quale è sempre stato molto legato: la mamma Alfonsina, il papà Giovanni e il fratello minore Gabriele, nato nel 2012. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, Rocco Hunt ha lavorato per qualche anno nella pescheria di suo zio.

Sin da bambino, però, ha sempre avuto il sogno di diventare cantante e infatti il suo primo mixtape, intitolato A’ music è speranz (in collaborazione o con Clementino) è stato pubblicato quando aveva appena undici anni.

La sua gavetta lo ha portato fino al prestigioso palco del Festival di Sanremo (2013) e dopo tantissimi successi e tormentoni, il cantante è tornato all’Ariston con “Mille volte ancora”.

Clicca su Successiva per tutte le informazioni e curiosità su Rocco Hunt