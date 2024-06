“Ma che schifo”. Gaffe della famosa cantante al concerto. Sono i fan ad accorgersi di quello che le esce dal naso e la cosa diventa virale in pochissimo tempo. Andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa, soprattutto sul fatto che la cosa ha generato molto più interesse di quanto in realtà ne meritasse. Per chi non lo sapesse, Taylor Swift è una delle artiste più amate (ma anche odiate) del panorama internazionale.

>> “Tu sei matto”. Vede lo yacht del vip e lo raggiunge a nuoto dalla riva per un selfie

L’artista americana è considerata un portento e non solo dal punto di vista musicale, ma anche di popolarità e importanza, persino politica. Sembra infatti che a seconda di quello che la musicista e cantante dichiarerà a ridosso delle elezioni presidenziali Usa, gli equilibri potrebbero spostarsi e non di poco. Ed è per questo che molti repubblicani la odiano da morire essendo la Swift chiaramente democratica.





“Ma che schifo”. Gaffe della famosa cantante al concerto

E tutto questo odio provoca, come in questo caso, delle attenzioni che in altre circostanze probabilmente non avrebbe generato interesse. Ma cosa è successo in queste ultime ore? Durante una tappa del suo importante e fortunato “Eras tour”, Taylor Swift è stata pizzicata con qualcosa di strano colargli dal naso. Per molti è stata considerata una piccola gaffe che però in qualche minuto ha fatto il giro del mondo sui social.

Per farla breve, come tutte le persone del mondo, la donna, aveva un po’ di muco nel naso. Il problema è che, visto il momento e il luogo, non aveva con sé fazzoletti o altro e per risolvere la situazione ha preferito pulirsiivl naso con le mani (ovvero l’unica opzione disponibile in quel momento). “Che schifo”, riportano e commentano in tantissimi sul web.

E il video del moccio che le rimane un po’ sulla mano non sembra dimenticarsi presto in effetti. Nel frattempo non si parla d’altro che l’arrivo di Taylor Swift in Italia. La cantante americana suonerà il 13 e il 14 luglio a Milano, per due concerti evento che si terranno a San Siro. In questi mesi la Swift, dopo aver già girato l’America del Nord e del Sud, l’Asia e l’Oceania, sta girando l’Europa.

Leggi anche: “Ti ricorderemo sempre così”. Musica in lutto, addio a un’altra grande cantante