Arisa, malore al concerto: “Chiamate un’ambulanza!”. Attimi di forte tensione durante un live della cantate cresciuta un provincia di Potenza. È successo tutto in un attimo, durante un concerto a Sessa Arunca, in provincia di Caserta. Era lì per via del suo tour che solo nella tappa precedente l’aveva portata a Terrasini, in Sicilia. Ma durante l’evento in Campania, la cantante ha dovuto tamponare un problema non di poco conto: una ragazza del pubblico infatti si è sentita male e sembra sia collassata.

Arisa stava cantando una delle sue canzoni più famose: La Notte, quando si è dovuta fermare per chiamare i soccorsi. Appena si è accorta di quello che stava accadendo, si è avvicinata al pubblico e si è messa a gridare: “Che succede? C’è qualcuno che si sente male ragazzi. L’ambulanza, ambulanza, chiamate l’ambulanza. Che succede ragazzi?”.





Arisa, malore al concerto: “Chiamate un’ambulanza!”

E ancora: “Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose”. A quel punto Arisa è scesa dal palco per controllare che tutto si svolgesse nel migliore dei modi e ci tornerà soltanto una volta che la ragazza in questione viene portata via e non rischia niente. Gli organizzatori dell’evento hanno poi fatto sapere che la ragazza che si è sentita male adesso sta bene.

Arisa ferma il concerto e soccorre una fan che si sente male e nel frattempo ci regala il meme migliore del 2024 🚑



COMUNQUE LA RAGAZZA STA BENE 💖 pic.twitter.com/uVKl85gczX — 𝑯𝒐𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒕𝒐𝒊𝒑𝒊𝒂𝒏𝒊 𝓡☼𝑒 𝓡 ☽ (@Hocambiatoipian) April 3, 2024

Non solo, perché Arisa era già entrata nel cuore dei campani nelle ultime ore, ovvero quando sui suoi social aveva pubblicato alcune foto che la ritraggono con la maglia della SSC Napoli. Per Arisa una vera e propria passione che va oltre la città ed abbraccia anche il calcio. Arisa tra l’altro non ha mai nascosto la sua passione per il Napoli e su Instagram ha pubblicato alcuni scatti che fanno impazzire i tifosi.

I suoi fan dicono allora: “Hai uno smisurato talento, come si fa a non amarti? Poi sei pazza della nostra città e questo ti rende ancora più bella”. E poi: “Sei come la tua splendida voce: dolce, vellutata, armoniosa, sensuale. Vai avanti così… Ah, la maglia del Napoli ti dona tantissimo”. Chissà se Arisa con questi scatti mozzafiato riuscirà a trovare un uomo, chissà, magari un calciatore del Napoli o quantomeno un tifoso.

