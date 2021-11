Arisa sempre più incontenibile sui social network. La cantante e concorrente di ‘Ballando con le stelle’ ha sorpreso ancora una volta tutti con delle foto davvero quasi da censura, che hanno alzato le temperature corporee di moltissimi suoi fan. Non è la prima volta che l’artista si dia alla ‘pazza gioia’, infatti solamente qualche giorno fa aveva acceso il popolo del web con un’immagine di lei a seno nudo. Ma non ha nessuna intenzione di fermarsi e questo suo nuovo post ha raggiunto gli effetti sperati.

Nello scatto di pochi giorni fa Arisa si è mostrata di profilo con il body slacciato e alzato e il seno in mostra, nascosto solo da una croce di scotch. Tantissimi i commenti dei fan, dal “Vedo una grossa X… cos’è?” al “Togli il cerotto ormai sei guarita”. La foto è rimasta online solo poche ore, perché poi Arisa ha deciso di cancellarla. E ora ha però deciso di riprovarci con altre due istantanee bollenti. Stavolta non le ha eliminate dal suo profilo e si contano già migliaia di like e numerosissimi messaggi.

In queste ore Arisa ha voluto lanciare il suo nuovo videoclip e per sponsorizzarlo a dovere ha pensato bene di spogliarsi quasi del tutto. Infatti, ha indossato un reggiseno e ha messo in evidenza il suo décolleté da urlo. Nella didascalia scritta su Instagram, la cantante ha postato: “Come le note nei libri, i papaveri solitari, i sentieri abbandonati, gli introversi, i diversi, i perduti. #altalene”. Fantastica la sua lingerie di colore rosso, che ha fatto entusiasmare proprio tutti. Ma anche la frase di Caramagna è piaciuta parecchio.





Davvero inarrestabile la bellissima e bravissima Arisa, che ha potuto collezionare una quantità davvero notevole di like. E tra i commenti, questi sono stati i più significativi: “Mamma mia che sensualità, da sogno”, “Scatenataaaa”, “Quanto sei bella”, “Oltre ad essere una grande cantante sei una bellissima donna”. E altri ancora: “Splendida e molto intrigante, come sempre”, “Arisa, però così ci fai svenire tutti. Abbi un po’ di pietà”, “Ho davvero perso tutte le parole per descrivere tutto questo”.

Arisa si è infortunata recentemente a ‘Ballando con le stelle’. Quando era andata dal medico, ha fatto sapere: “Frattura secondo metatarso da stress”. La cantante però non era sembrata preoccupata e, al momento, non pare essere a rischio. La partecipazione di Arisa a Ballando con le stelle continua con ancora più determinazione e vedendo queste foto è decisamente in gran forma.