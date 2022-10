Anna Tatangelo in lacrime durante il concerto. La scena è stata ripresa e postata su Tik Tok e vede la cantate di Sora commuoversi fino alle lacrime. Tornata sul palco a poche settimane dal grave lutto che ha colpito la sua famiglia, non ce l’ha fatta a trattenersi.

A settembre scorso Anna Tatangelo ha perso la sua mamma. La signora Palmira Vinci si è spenta all’età di 67 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. La cantante in alcune interviste tv l’aveva definita “un carrarmato”, proprio perché lottava senza mai perdersi d’animo.

Anna Tatangelo in lacrime durante il concerto

Sembravano migliorate negli ultimi tempi le condizioni di salute della mamma di Anna Tatangelo ma agosto c’è stata una brutta ricaduta e poche settimane dopo è arrivata la triste notizia della sua scomparsa. Notizia che ha sconvolto anche la comunità di Sora, dove era molto conosciuta.

“È’ un dolore troppo forte… Ciao mamma”, ha scritto sui social Anna Tatangelo quando ha annunciato la sua morte, sotto a una bellissima foto della madre. Sotto, una marea di messaggi da parte di follower e vip, stretti al suo dolore. I funerali sono stati celebrati il 30 settembre e ora la cantante è tornata al lavoro.

Ma non è stato facile esibirsi. “Ce la posso fare”, ha detto mentre i fan la incoraggiavano. “Ho fatto una promessa a una persona – ha continuato in lacrime – Le ho detto che questa canzone, la prossima, l’avrei comunque continuata a cantare. Stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, quindi datemi una mano”. Ha cantato ma si è commossa anche alla fine e poi mandato un bacio al cielo. Come non commuoversi.