“Mancherà a tutti”. Grave lutto in famiglia per Andrea Bocelli: l’addio pieno di dolore

La notizia più triste per Andrea Bocelli: a 84 è scomparsa la mamma, la signora Edi Aringhieri. L’annuncio è stato dato sulla pagina Instagram dello stesso Bocelli. Tra i due il rapporto era veramente stretto. Edi Aringhieri è stata una delle figure più importanti nella vita di Andrea Bocelli. Più volte aveva parlato del figlio e della sua disabilità, anche in interviste pubbliche, nelle quali aveva raccontato la parabola del figlio Andrea.

“Mi dissero: abortisci tuo figlio sarò cieco. Ci fu grande preoccupazione perché arrivai in ospedale con forti problemi al ventre, in quel momento mi dissero che Andrea sarebbe nato con un glaucoma congenito e che lo avrebbe reso ipovedente qualche anno più tardi”, aveva raccontato a Domenica In. L’altro genitore di Andrea Bocelli, papà Alessandro, era scomparso nel 2000.





Andrea Bocelli mamma, è morta Edi Aringhieri: aveva 84 anni

Già in gravidanza, infatti, la signora Edi Aringhieri aveva saputo che suo figlio sarebbe nato cieco. E tuttavia ha deciso di darlo al mondo, non sapendo ancora cosa era riuscita a plasmare: uno straordinario talento e una voce splendida che supera ogni confine, regalando emozioni uniche. Consapevole delle inevitabili difficoltà che Andrea Bocelli (la figlia Gaia ha recitato in Doc) avrebbe dovuto affrontare sin da piccolissimo, sua madre è sempre stata al suo fianco diventando la sua prima sostenitrice – e la sua prima fan.

Edi Aringhieri è stata la sua consigliera e la sua più fiera supporter, orgogliosissima di ogni piccolo e grande successo di suo figlio Andrea Bocelli. Lei e suo marito Alessandro, scomparso nel 2000, hanno fatto di tutto affinché il figlio avesse l’opportunità per far sbocciare il suo talento. Mamma Edi ha lasciato un immenso vuoto ma allo stesso modo anche una importante eredità: tutto quell’amore che ha sempre donato, e che accompagnerà la sua famiglia ancora a lungo.

“È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso – si legge sul post di Instagram – Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e l’intera famiglia Bocelli in questo momento. Per chi volesse rendere omaggio alla memoria di Edi, qualsiasi donazione all’Abf o ad altro ente di beneficenza sarà un fiore – non reciso, ma vivo – per contribuire a celebrare la sua memoria, di cui le siamo grati”, conclude il post.

