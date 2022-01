Prosegue il successo della seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani che vede nel ruolo di protagonista. La serie conferma il successo della prima edizione e convince dal punto di vista degli ascolti. Infatti le puntate di giovedì 20 gennaio sono state viste da 6.709.000 spettatori pari al 30.6% di share. Il debutto della seconda stagione è stato seguito da 7 milioni e uno share del 30.5%, con picchi del 34.8%. ”Doc- nelle tue mani” stravince la prima serata di Rai1 e si conferma come la fiction “medical” più amata dagli italiani.

La serie tratta le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero e del suo team. In questa stagione è entrato prepotente il Covid all’interno delle storie e il personaggio di Lorenzo Lazzarini interpretato da Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv. Dalle anticipazioni delle puntate del 27 gennaio si viene a sapere che Doc si troverà a seguire due casi contemporaneamente. Questo compito gli verrà assegnato per dimostrare di essere all’altezza del primariato e Andrea Fanti si troverà in competizione diretta con il nuovo primario.

Nel cast di questa stagione di Doc – Nelle tue mani arriva la figlia di Andrea Bocelli, Virginia, 10 anni. La bambina interpreterà il ruolo di Gaia, figlia della protagonista della puntata del 27 gennaio, che si confronterà con le cure di Andrea Fanti, alias Luca Argentero, e del suo staff di medici e infermieri. Per Bocelli Junior si tratta del suo esordio da attrice sul piccolo schermo.





Virginia Bocelli ha 10 anni ed è nata dal matrimonio tra il tenore e Veronica Berti: canta da quando è piccolina, suona il pianoforte, pratica ginnastica ritmica e ama recitare (è stata protagonista del video di Andrea “Ave Maria” girato all’interno del Santuario di Loreto). La bambina aveva conquistato tutti lo scorso anno quando ha duettato con il padre sulle note di Hallelujah, brano cantato nel corso del concerto-evento del tenore “Believe in Christmas”, dal Teatro Regio di Parma, trasmesso in streaming con straordinario successo in tutto il mondo, il cui video è arrivato a quasi 20 milioni di visualizzazioni. Le immagini di Virginia avevano fatto il giro del mondo, così come quelle della sua esibizione davanti al Presidente Americano Biden, alla Casa Bianca, insieme al padre lo scorso Natale.

Andrea Bocelli ha tre figli. Il più grande si chiama Amos e non ha velleità artistiche. È laureato in Ingegneria Aerospaziale e attualmente lavora nella Fondazione benefica del padre. Poi c’è Matteo, che ha la passione del canto. Classe 1997, ha deciso di intraprendere la carriera da musicista non disdegnando qualche apparizione nel mondo della moda. Insieme al padre è stato ospite qualche tempo fa al Festival di Sanremo.