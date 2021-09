Luciano Pavarotti, la figlia del grande tenore venuto a mancare 13 anni fa, è diventata una donna. Si chiama Alice e oggi ha 18 anni. Nata dall’amore tra il grande tenore Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, Alice non poteva che prendere dal padre e dalla madre una forte sensibilità e rispetto per l’amore, oltre che una bellezza più unica che rara.

Un vuoto incolmabile lasciato dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, avvenuta nel 2007 quando il grande tenore aveva 71 anni. Un cognome importante, quello di Pavarotti, che ha segnato pagine e pagine della storia della musica italiana andando ben oltre i confini geografici. Una fama e un successo intramontabili, di cui la figlia Alice non può che essere fiera.

“Quando è mancato avevo quattro anni. Ho ricordi bellissimi e precisi e sono legati alla quotidianità: banalissimi pranzi o cene in famiglia, tanto affetto da entrambi i miei genitori, loro che mi tengono in braccio o noi che giochiamo”, ha affermato Alice al Corriere della Sera.





Il ricordo di papà Luciano non si spegne e Alice, oggi una splendida ragazza di 18 anni dalla bellezza acqua e sapone, non può che continuare a prendere come modello di vita, nonostante la nuova vita della madre Nicoletta accanto all’imprenditore bolognese Alberto Tinarelli. “Testardaggine e determinazione”, queste le scintille vive prese da papà Luciano che a soli 18 anni hanno già portato a grandi soddisfazioni.

Ed è proprio Alice che ha debuttato sul palcoscenico dell’evento realizzato in memoria del padre presso la Casa Museo di Santa Maria Mugnano nel Modenese. Alice è la più piccola delle figlie del grande tenore, anche papà di Cristina, Lorenza e Giuliana, nate però dal primo matrimonio con Adua Veroni: “Per me è sempre stato un grande onore. Non ho mai pensato di vivere sotto i riflettori”.

Musica viva anche nel cuore della 18enne, che però afferma: “io amo il rock”. Classe 2003, Alice al momento si tiene comunque ben lontana dalla fama del palcoscenico. Ama la pallavolo e gli studi umanistici, e nei suoi occhi tanta voglia di scoprire il mondo viaggiando.