“È con grande tristezza che annunciamo la morte della nostra amata Sinéad. La famiglia e gli amici sono devastati e chiedono il rispetto della privacy in questo momento così difficile”. Addio Sinead O’Connor. La cantante irlandese è morta a 56 anni. L’interprete nata a Dublino ha pubblicato nella sua lunga carriera dieci album in studio. La cantante era diventata celebre nel 1990 grazie al successo del suo singolo “Nothing Compares 2 U”.

Quest’anno era stata onorata con il premio inaugurale per il Classic Irish Album agli RT Choice Music Awards. “Negli ultimi anni ha vissuto momenti molto dolorosi – racconta Repubblica -. Ha avuto gravi problemi familiari e mentali che hanno fatto temere i fan per la sua salute: tramite i social ha pubblicato video in cui minacciava il suicidio e denunciava la sua tristezza “per essere stata lasciata sola”, è scomparsa per giorni in Irlanda e negli Stati Uniti nel 2016.





L’esordio nel mondo della musica arriva nel 1985 con il suo primo album che però verrà pubblicato solo nel 1987: “The Lion and The Cobra”. In quel disco appare anche una giovanissima Enya che recita in gaelico alcuni passi della Bibbia nel brano “Never get old”. L’enorme successo arriva con il già citato “Nothing Compares 2U”. Una canzone che sarà croce e delizia.

Il 16 marzo 2015 Sinéad O’Connor dichiara sulla sua pagina Facebook che non canterà più Nothing Compares 2 U perché non la sente più sua e non riesce a dare emozioni al brano. Il 29 novembre 2015 sulla sua pagina Facebook dichiara Le ultime due notti mi hanno distrutto. Ho preso un’overdose. Non c’è altro modo per ottenere rispetto. Nel 2021 pubblica la sua autobiografia Rememberings.

Il 7 gennaio 2022 viene ritrovato morto il figlio Shane, di soli 17 anni, avuto da una relazione col cantante folk Donal Lunny. È stata la stessa cantante a darne annuncio sul suo profilo Twitter. Il ragazzo era scomparso da due giorni, dopo essere scappato da un centro psichiatrico dove era ricoverato per aver manifestato tendenze suicide. La notizia della morte arriva un anno dopo il suicidio di Shane, uno dei suoi quattro figli, morto nel 2022. L’annuncio della morte è stato dato dalla televisione di Stato irlandese. Mistero ancora sulle cause. Se n’è andata dopo una lunga battaglia contro i suoi problemi mentali.