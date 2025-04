È iniziato oggi, mercoledì 23 aprile, il lungo e commosso omaggio a Papa Francesco, con l’esposizione della sua salma nella Basilica di San Pietro. Dopo la traslazione dalla cappella privata di Casa Santa Marta, il feretro del Pontefice è stato portato nella Basilica Vaticana dove rimarrà esposto all’omaggio dei fedeli fino a venerdì 25 aprile.

La traslazione è avvenuta dopo un momento di preghiera presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa. La processione ha attraversato piazza Santa Marta, piazza dei Protomartiri Romani, passando per l’Arco delle Campane per poi accedere a Piazza San Pietro e raggiungere la Basilica attraverso la porta centrale. Il momento è stato segnato da grande raccoglimento. Dopo un iniziale silenzio, un applauso ha rotto la quiete quando il feretro del Papa ha fatto il suo ingresso in Piazza San Pietro, accolto da migliaia di fedeli in preghiera.

>> “L’hanno notata tutti”. Papa Francesco, nelle immagini della salma quella strana macchia sul volto: parla la specialista, cosa c’è dietro





Papa Francesco, chi è la suora accanto al suo feretro

Come da sue volontà, niente catafalco solenne: la bara, aperta, è stata collocata a terra su una semplice pedana di legno davanti all’altare della Cattedra, nella navata centrale della Basilica.

Per sabato 26 aprile sono attese oltre 200.000 persone a Roma per i funerali solenni, che si preannunciano come uno degli eventi religiosi e civili più importanti degli ultimi anni. Il mondo intero guarda in queste ore al Vaticano, per rendere omaggio a un Papa che ha segnato profondamente la storia della Chiesa con la sua semplicità, la sua umanità e il suo costante richiamo alla pace, alla giustizia e alla misericordia.

Cardinali, vescovi e altri personaggi hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco ma il pubblico che osservava la diretta in tv non ha potuto non notare una suora che si trovava poco fuori il cordone di sicurezza della bara del pontefice. Piccola di statura, da sola, con uno zainetto sulle spalle e visibilmente commossa. Si tratta di Suor Geneviève Jeanningros, piccola sorella di Gesù, è un’icona del «Vangelo vissuto terra terra».

Per oltre 56 anni ha vissuto la sua pastorale in mezzo alle comunità Lgbtq + e ai giostrai del Luna Park di Ostia Lido, con i quali ha condiviso la vita, abitando in una roulotte insieme alla consorella Anna Amelia. Suor Geneviève è stata presenza silenziosa e costante nella vita di Papa Francesco. Il loro legame nasce da lontano, ai tempi in cui lui era ancora il cardinale Bergoglio.