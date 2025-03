Le condizioni di salute di Papa Francesco continuano a spaventare tutto il mondo, a causa della sua polmonite bilaterale. Sull’argomento è intervenuto anche il conduttore Paolo Del Debbio, che durante il programma 4 di Sera ha ricevuto aggiornamenti sullo stato clinico del Santo Padre, il quale nella giornata del 28 febbraio ha avuto un nuovo improvviso problema, come spiegato dal Vaticano.

Infatti, l’inviato Angelo Macchiavello aveva informato i telespettatori che Papa Francesco aveva avuto una “nuova drammatica crisi respiratoria. Nel pomeriggio di venerdì Papa Francesco ha avuto un broncospasmo pare abbastanza pesante, con rigurgito, hanno dovuto fare una manovra per aiutarlo a respirare, il quadro clinico è peggiorato”. Poi è stato Paolo Del Debbio a prendere la parola.

Papa Francesco, cosa ha detto Paolo Del Debbio sulla salute del Santo Padre

Sempre Macchiavello aveva poi aggiunto sulla salute di Papa Francesco, rivolgendosi a Paolo Del Debbio e al pubblico: “In questo momento le fonti vaticane riferiscono che il Santo Padre ha una mascherina a ossigeno per riuscire a respirare, è a letto, la situazione è in divenire. Ci vorranno 24 o 48 ore per capire se ci sono danni alla salute del Papa”.

A quel punto il conduttore Mediaset si è lasciato andare a questa considerazione: “E se il Vaticano dice così, vuol dire che la situazione è grave“. Nella mattinata del primo marzo è stato comunque riferito che non ci sono state altre crisi respiratorie per il Pontefice, ma serviranno ancora ore per avere un quadro della situazione migliore.

Già dai prossimi bollettini medici sarà possibile comprendere meglio se Papa Francesco abbia avuto dei peggioramenti o se ci siano speranze per alcuni miglioramenti.