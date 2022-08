“Guardate cosa fa”. Pensava di passarla liscia ma il drone lo filma. Smascherato in diretta: VIDEO

Incendio indomabile, ma viene incastrato da un drone. La vicenda è avvenuta a Crotone. Lingue di fuoco che non smettevano di ardere e la difficoltà nel domarle da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto: le immagini del video rivelano una verità. Scatta la denuncia del presidente della Regione Calabria.

Il video dell’incendio a Crotone diventa virale: il drone riprende tutto. La vicenda accaduta nella città calabrese è ormai sulla bocca di tutti in seguito alle parole del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha postato il video sulla sua pagina Facebook.





Il video dell’incendio a Crotone diventa virale: “Beccato dal drone!”

“Appicca incendio ma il drone riprende tutto. Incastrato! È accaduto questa mattina in provincia di Crotone. La nostra squadra, è riuscita – ancora una volta – a bloccare sul nascere l’ennesimo incendio che poteva diventare ingovernabile e avrebbe così distrutto ettari ed ettari di natura”, scrive sul social Roberto Occhiuto per poi aggiungere i dettagli della vicenda che sta scuotendo l’opinione pubblica venuta a conoscenza del gesto del piromane anche attraverso i social.

“Grazie al monitoraggio della Regione quest’anno abbiamo avuto l’80% in meno di superfici boschive percorse da incendi. Il ‘signore’ in questione, e la targa della sua auto, sono già stati segnalati alle autorità competenti”, sottolinea ancora il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto su Facebook, diffondendo le immagini del video che mostrano il piromane mentre appicca l’incendio.

Nel video diffuso anche dal presidente della Regione Calabria le immagini mostrano chiaramente il piromane che scende dall’auto parcheggiata e inizia ad appiccare un incendio, dando fuoco alle erbacce in diversi punti del terreno. A fatto compiuto, l’uomo scappa. Si resta in attesa di comprendere come evolverà la situazione e a cosa andrà incontro il piromane autore del gesto.

