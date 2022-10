Incidente choc, lo scuolabus esce di strada e finisce nel fosso. Sul posto vigili del fuoco e 118

Stavano rientrando a casa dopo una giornata in classe quando lo scuolabus sul quale viaggiavano all’improvviso ha sbandato finendo fuori dalla carreggiata e rimanendo incastrato in un scolo d’acqua. Si tratta di un incidente che si è verificato in provincia di Verona a Minerbe in via Carampelle nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre. Il bilancio parla di una bambina ferita in modo grave e di altri otto scolari finiti in pronto soccorso oltre all’automobilista.

Le cause dell’incidente soni in corso di accertamento: il pullmino stava riportando a casa gli alunni delle scuole elementari. L’autista del mezzo ha perso il controllo andando a schiantarsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno regolato il traffico. A preoccupare maggiormente i sanitari era la situazione che riguardava una bimba che aveva subito un forte trauma cranico tanto da essere trasferita d’urgenza al Borgo Trento.

Verona, scuolabus finisce nel fosso: 9 bambini feriti

Il pullmino stava riportando a casa i bambini: per cause in corso di accertamento la persona alla guida ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi. La situazione che più preoccupava i sanitari era quella di una bambina che aveva subito un trauma cranico. Preso in cura dai sanitari anche l’automobilista. In via precauzionale sono stati portati in ospedale i nove bambini coinvolti: tutti sono arrivati al pronto soccorso di San Bonifacio in codice giallo e verde e dimessi nel giro di alcune ore. La bambina più grave è sotto osservazione, non in pericolo di vita.

I pompieri arrivati da Legnago hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre una bambina e l’autista sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale in eliambulanza e ambulanza. Illesi tutti gli altri bambini. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e un bus dei vigili del fuoco per portare a casa i bambini.

#14ottobre #Minerbe(VR), nel pomeriggio, scuolabus finisce in un canale di scolo parzialmente rovesciato: feriti due bambini e l’autista, illesi gli altri scolari. Intervento di soccorso #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/wzGUOOLhvV — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) October 14, 2022

