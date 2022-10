Dolore e lutto nella città di Udine. Gabriele Qualizza è morto per un malore e ha lasciato sgomenti i suoi studenti universitari, che erano in attesa del suo arrivo. L’uomo era infatti un docente ed era molto apprezzato per la sua professionalità e umanità. Una perdita enorme per il mondo accademico, che non riesce ancora a capacitarsi del fatto che sia passato a miglior vita così improvvisamente. Drammatica la dinamica dei fatti, con il professore che è dunque deceduto in pochi istanti per un malessere inaspettato.

Udine è sotto choc per l’addio a Gabriele Qualizza, che era già morto da alcuni giorni per un malore prima del giorno in cui i suoi studenti si erano presentati in aula. Loro non erano a conoscenza della dipartita del 60enne e lo hanno atteso a lungo. Poi la famiglia ha informato l’università e la tristezza è calata improvvisamente. Una vita ricca di soddisfazioni per lui, che aveva conseguito una laurea in Filosofia e Sociologia all’università di Trieste e si era trasferito in questa città per motivi lavorativi.

Leggi anche: Choc a scuola: malore improvviso, la maestra Giovanna muore davanti agli alunni. Aveva 44 anni





Udine, Gabriele Qualizza morto per un malore: era un professore universitario

Il sito Udine Today ha rivelato che Gabriele Qualizza è morto per un malore improvviso, mentre era intento ad attendere l’arrivo di un taxi. Era all’esterno della Fiera di Vicenza e si era recato in quel luogo per prendere parte al convegno dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie, in veste di relatore. Il suo decesso è avvenuto il 7 ottobre scorso. Ma solo il lunedì successivo i familiari hanno avvisato l’università di Udine perché il loro parente non avrebbe purtroppo potuto mai più presentarsi a lavoro.

Gabriele Qualizza insegnava sociologia nel corso di laurea Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Gli altri docenti dell’università lo hanno ricordato in modo molto positivo, infatti oltre ad essere un uomo che amava molto la privacy, sapeva essere anche divertente. Udine Today ha anche aggiunto che il professore aveva scritto diverse monografie ed era un autore della Guida al Marketing del Sole 24 Ore. Inoltre, era stato protagonista con una collaborazione con il primo osservatorio italiano sul mondo delle marche, Brandforum.it.

Le esequie di Gabriele Qualizza si svolgeranno sabato 15 ottobre nella chiesa Don Bosco di Pordenone, città di origine del docente universitario. I funerali inizieranno alle ore 10.30, mentre venerdì 14 ottobre avrà luogo il rosario alle ore 19.15. Il 60enne aveva anche ottenuto un premio per una rivista scientifica della società italiana di marketing.