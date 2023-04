Treno deraglia, circolazione interrotta e gravissimi disagi in tutta Italia: ritardi di ore e cancellazioni

Treno deragliato la mattina di giovedì 20 aprile tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze su persone. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio.

In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà compromessa per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse dei treni dell’alta velocità e regionali. La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito del deragliamento di un carro di un treno merci.

Treno merci deraglia, linea ferroviaria di Bologna-Firenze interrotta

“La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello”, lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi).

“Lo svio ha provocato danni all’infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone. Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni”, si legge ancora nel comunicato.

“Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord – scrive ancora Trenitalia dopo il deragliamento del treno – sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali”.